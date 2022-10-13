解析0056擁8％殖利率背後秘密 專家：配息不透明會有這些問題

2022年10月預計配息8％的元大高股息（0056），真的很兇狠。YouTube頻道《萊姆叔叔》發布新影音，談到0056的「配息的秘密」。

以下為影音內容：

0056的跌幅為什麼這麼深？

0056成分股產業中，電子股的比例偏高（6-7成），聯電、聯發科跌幅高達4成-5成。景氣循環的航運股陽明、長榮股價接近腰斬。鋼鐵股中鋼、東和鋼鐵也有20％跌幅。面板股友達也是接近20％跌幅。

相較於其他較抗跌的高股息ETF，成分股則是納入正報酬的電信類股（00731、00878）、銀行業為主體的金融股（00731、00878）也繳出正報酬的成績。

但0056則沒有這些好料，故0056的成分股，今年幾乎都每一個都是負報酬。

0056預計除息2.1元有何不妥？

近十年，0056的配息金額越來越高，從配發1元左右漸漸提高到2022年的2.1元。

（2022年的殖利率：以2022年10月07日收盤價來算2.1除以26.28元，殖利率高達8％）

ETF的配息來源，常見的有三種：

1.成分股的股利（純粹的股利） 2.財產交易所得（更換成分股時的獲利） 3.收益平準金（你自己的錢）

自2018年起的配息，0056的配息中，財產交易所得的佔比高達5成到7成，也就是純粹是成分股的股利占比變得相對的低。

配發的是財產交易所得，有啥問題？

近幾年股市大多頭，0056在更換成股時，累積不少財產交易所得，也使得淨值一直向上提升。但若是將財產交易所得當作配息發給投資人，則會使得ETF淨值降低。

0056的淨值降低＝股價降低。

反之，今年空頭行情，00900每4個月就換股一次，每次更換成分股多數賠錢換股，不就造0900的值不斷的降低嗎？所以，00900的配息幾乎都是成分股的股利。

幹嘛配財產交易所得，混充為股利？

因為如果成分股的股利太少，這樣ETF的殖利率換算起來會太低，所以用財產交易所得充當配息，拉高殖利率。

因為00878、00900都是季配息，一年有4次可以「拉客」（吸引投資買進）。00878配息又穩、00900的配息夭壽高。0056一年一次的除息，不好好拉客不行。

除息前，投信也不會公布ETF配息的比例（成分股的股利、財產交易所得、收益平準金 ..等），一切都要等收到收益分配書才知道。投資人與投信之間，真是資訊不對稱。

配息不透明，一連串的稅務問題

ETF的配息，不是純的股利，那麼要如何計算規避補充保費0056的張數呢？（補充保費，只純股利超過2萬的部分）

目前國內財產交易所得暫不收稅，而純股利的8.5%可以折抵所得稅所得稅率為5%及12投資人，ETF配息中的股利純不純，要繳的稅就有所不同。

存股族對於稅制應該要有更多的了解。大額的投資人，年配息的0056本身就較容易被扣到補充保費。另外配息的股利純不純則是影響到所得稅的扣抵問題，這招不僅元大投信有在用，其他投信也是有樣學樣拿財產交易所得拉高殖利率來迷惑眾生，易造成ETF淨值／股價減損，不樂見。

今年的空頭行情，已延續10個月之久，很明顯的可以看到0056的選股邏輯並無考量到抗跌低波動的因子，因此可以預見在空頭行情時，波動較大跌幅較深。0056的投資人要在此波空頭行情時，好好考量一下0056的波動是否自己能接受。

本文內容已獲 萊姆叔叔（Uncle Lime） 授權。