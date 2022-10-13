長年5％殖利率高股息ETF有很多？ 138檔中僅0056和「它」符合

長年平均殖利率最高的產業有5％以上殖利率，就可以將5％定義為「高股息」。

財經專家雪倫在《投資嗨什麼》中從上巿138檔配息ETF中，挑出長年達到5％以上殖利率的ETF，且股價必須要高於發行價格，最後僅剩下兩檔，分別是分別是元大高股息（0056）以及元大台灣高息低波（00713）。

以下為影音內容：

0056和00713是長年殖利率有高於5％以上的高股息ETF。

雖然0056在2017年年均殖利率只有3.78％，但是在5年跟10年年均殖利率，都有到5％以上。

若這兩檔上市就投資

00713

00713的發行價格是30元，9月8號的收盤價是39.91元，資本利得總報酬是33％。

0056

0056發行價是25元，9月8號的收盤價是28.25元，資本利得總報酬是13％。

投資高股息的ETF的資本利得，其實相較於其他產業的ETF來說不算高，因為它的目標是要讓投資人領到高股息，所以在投資ETF之前自己的投資目標是什麼，才不會有錯誤的期待。

最終找到的這兩檔（0056、00713），長年年均殖利率5％以上的ETF，但台灣這幾年才陸續有比較多樣式的ETF上市，時間若拉更長一點，或許就有機會找到更多檔。

投資人若是以獲取高殖利率為目標的話，投資個股就可以滿足，但前提就是要花時間研究個股，還要決定進出場的買點，要花上更多時間，相比之下投資ETF就簡單多了。

本文內容已獲 投資嗨什麼、財經雪倫 授權。