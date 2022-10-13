快訊

桑卡颱風將生成「3種可能路徑影響台灣」 吳德榮：周末共伴效應不可小覷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長年5％殖利率高股息ETF有很多？ 138檔中僅0056和「它」符合

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
圖／聯合報系資料照
圖／聯合報系資料照

長年平均殖利率最高的產業有5％以上殖利率，就可以將5％定義為「高股息」。

財經專家雪倫在《投資嗨什麼》中從上巿138檔配息ETF中，挑出長年達到5％以上殖利率的ETF，且股價必須要高於發行價格，最後僅剩下兩檔，分別是分別是元大高股息（0056）以及元大台灣高息低波（00713）。

以下為影音內容：

0056和00713是長年殖利率有高於5％以上的高股息ETF。

雖然0056在2017年年均殖利率只有3.78％，但是在5年跟10年年均殖利率，都有到5％以上。

若這兩檔上市就投資

00713

00713的發行價格是30元，9月8號的收盤價是39.91元，資本利得總報酬是33％。

0056

0056發行價是25元，9月8號的收盤價是28.25元，資本利得總報酬是13％。

投資高股息的ETF的資本利得，其實相較於其他產業的ETF來說不算高，因為它的目標是要讓投資人領到高股息，所以在投資ETF之前自己的投資目標是什麼，才不會有錯誤的期待。

最終找到的這兩檔（0056、00713），長年年均殖利率5％以上的ETF，但台灣這幾年才陸續有比較多樣式的ETF上市，時間若拉更長一點，或許就有機會找到更多檔

投資人若是以獲取高殖利率為目標的話，投資個股就可以滿足，但前提就是要花時間研究個股，還要決定進出場的買點，要花上更多時間，相比之下投資ETF就簡單多了。

本文內容已獲 投資嗨什麼財經雪倫 授權。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 ETF 個股 殖利率

延伸閱讀

自嘲「我們就像棋子」專家：只因半導體還有利用價值

他問大家「台積電套在哪裡」？ 網：550往下攤了半年均價480元

他4月就停損550元台積電「400再接回來！」 網：至少還有50％要跌

台積電跌價成攤平好時機？網勸先做1事：等這價格再進場

相關新聞

長年5％殖利率高股息ETF有很多？ 138檔中僅0056和「它」符合

長年平均殖利率最高的產業有5％以上殖利率，就可以將5％定義為「高股息」。 財經專家雪倫在《投資嗨什麼》中從上巿138檔配息ETF中，挑出長年達到5％以上殖利率的ETF，且股價必須要高於發行價格，最後僅剩下兩檔，分別是分別是元大高股息（0056）以及元大台灣高息低波（00713）。

ETF存股 證交所教戰

臺灣證券交易所「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網，10月推出圖文並茂的ETF金融商品說明，還有最新公告的網路闖關有獎徵答...

0050現在能玩短線？專家曝「兩邏輯」：空頭時就這樣操作

財經專家黃世聰之前說過，元大台灣50（0050）若下跌至10年線位置83.9元的價格，請眼睛閉起來開始買進，除非投資人不看好台灣的未來；而近日又在節目「聰明理財大小世」中分享，0050的短線操作法。 以下為影音內容：

0056長期投資絕不虧？他嗆「鴕鳥心態」：被賣在高點的人騙了

近期台股波動大，若以9月30日收盤的13424.58點計算，截至今年前三季，台股共下跌4794.26點，換算跌幅為26.3%。有股民哀嚎，他在股價34時投資0056，但聽聞許多專家強調「放長就不會虧」，不禁讓他反思這是「鴕鳥心態」，只要「不對獎就不知道賠錢」，根本是被賣在高點的人騙了。

0050暴跌32％…套在150元怎麼救？ 她用「長期投資」三面向解析

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，台灣最有代表性、規模超過2000億元的ETF元大台灣50（0050），在今年股災中難逃滅頂巨浪，高低點落差高達32％，更有不少投資人套在140元以上，該怎麼辦呢？

ETF競賽 中信發行數領先

臺灣證券交易所等四大單位合辦年度ETF競賽，共五個獎項，第3季暫列排名出爐，ETF發行貢獻獎由中國信託投信取得領先，富蘭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。