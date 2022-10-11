0050暴跌32％…套在150元怎麼救？ 她用「長期投資」三面向解析

2022年過了四分之三，想大多數投資人都不好過，畢竟今年大盤績效是蠻悽慘的，國內股票型ETF自然是無法倖免於難，差別就是跌得多點或跌得少點，例如高股息ETF多是「淺綠色」，而主打半導體、科技類的ETF那就「綠到爆」。

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，台灣最有代表性、規模超過2000億元的ETF元大台灣50（0050），在今年股災中難逃滅頂巨浪，高低點落差高達32％，更有不少投資人套在140元以上，該怎麼辦呢？

以下為影音內容：

0050

0050除了是第一檔上市的ETF、成立超過19年外，基金規模更是第一，挑戰者完全看不到車尾燈。

儘管今年在受益人數上，被瘋狂飆車的國泰永續高股息（00878）追過，不過以地位來說，目前還沒有任何一黨ETF能撼動0050；牌子好、名聲好、長期績效穩定，就是這麼特別的存在。

但因為遇上股災，大盤跌得慘，有護國神山之稱的台積電（2330）跌更慘，持有超高比例和加權指數有7成相似（約占大盤市值70％）的0050，大海來襲時，只能一起落難於海平面底下了。

2022年1月17日盤中，0050創下歷史新高價格152.40元，到了9月30日，僅短短8個多月就跌掉快50元，寫下暫時最低價103元，不算股息這高低落差超過32％。

0050成分股

從10大成分股可以發現，台積電一檔就佔了超過45％的權重，雖比去年47.11略低一些，但還是算「巨無霸」的存在；第二名至第十名權重加總，甚至乘以2都追不上。

2021年進前10名的金融股是富邦金（2881）和國泰金（2882），今年則是富邦金、中信金（2891）、玉山金（2884）。

產業類別，半導體無庸置疑最大占比54.6％，排第二的金融保險15.7％，再來電子5.3％，其他幾類和去年相比，趨勢是電子類股小幅下降，金融類股小幅上升，反應了今年的股票狀況。

0050套在山頂怎麼辦？

從三個角度來分析：

1.年化報酬率8.98％

投資是長期的事，尤其是全市場型、類大盤型ETF，沒辦法讓投資人一夕致富，只是當時間拉長，依然能擁有豐碩成果。

0050成立超過19年，歷史相當悠久，經歷過幾次景氣循環，見過金融海嘯，還有近期疫情衝擊，長期走勢有一定的參考性，總體來說8.98％的年化報酬率依然是蠻優秀的，投資人該做的就是「買進持有、創造複利」。

對比，1993年成立，追蹤S&P500指數的SPY（SPDR S&P 500 Trust ETF），約30年歷史的它年化報酬率約9.28％。

2.投資19年資產1144萬

0050年化報酬率優秀，代表過去只要有持續在投資，那時至今日儘管遇上股災，短暫的資產縮水，也不會太讓人感到害怕。

舉例，投資人小懶，從0050上市就開始定期定額，每個月16號固定扣款2萬，領到股利會在投入創造複利，同時遵守「長期投資」和「下跌不停扣」兩條金律。

過了19年又3個月，扣款231期，累積投入本金461萬，股利領到280萬，一共賺了682萬元，總報酬率417.67％，最終資產會有1144萬元。

但若是和前一年相比，是少賺了314萬元，確實讓人心痛，畢竟遇上了股災，但整體的回報是可以接受的。

3.高點、低點在哪裡？

投資人都不是先知，無法預知未來，不然股票超簡單，低點買、高點賣，馬上財富自由。

所以投資人能做的事，就是從觀察趨勢下手，從元大投資抓資料，能發現0050長期趨勢是持續上漲的，過去以為的高點，未來很快就成了低點，幾乎可以說何時開始投資都可以賺錢。

上圖把每個年度淨值的最高點抓出來，同樣也可以應證這結論。

假如投資人買在2007年的最高點72元，現在回頭看也是便宜的價格，中間如果有持續買進那成本會更低，2022年雖然還沒過完，但152元是最高點的機率非常高。

至於這次要多少年才可解套，則沒有辦法預言，只希望用過去19年時間當借鏡，讓投資人心中有個概念。

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