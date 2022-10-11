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0056長期投資絕不虧？他嗆「鴕鳥心態」：被賣在高點的人騙了

聯合新聞網／ 綜合報導
近期台股變動大，股民叫苦連天。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
近期台股變動大，股民叫苦連天。台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

近期台股波動大，若以9月30日收盤的13424.58點計算，截至今年前三季，台股共下跌4794.26點，換算跌幅為26.3%。有股民哀嚎，他在股價34時投資0056，但聽聞許多專家強調「放長就不會虧」，不禁讓他反思這是「鴕鳥心態」，只要「不對獎就不知道賠錢」，根本是被賣在高點的人騙了。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「之前我是買0056在股價34的人，最近股價一直下跌，一直很猶豫要不要賣，但看到很多專家說放長就不會虧，所以一直沒賣」。

該網友說，「最近越想越奇怪，今天我突然開竅，他是不是跟買樂透一樣，只要你不去對獎，就不知道賠不賠錢，就跟小時候學測指考一樣，明知道考很爛，不去對答案，就沒有傷害，但最後逼不得賣掉還是一坨屎，我們是不是被賣在高點的人騙了？」

其他網友則留言「是的，你被騙了。定期定額就是個騙局，三五年買一次即可。當然定期定額放長會賺啦，但就是要很長就是了」、「台灣人就是好騙，殖利率高又穩定的股不買，跑去買什麼0050、0056」。

不過也有網友留言「樂透的期望值是負的，股票不是」、「我32買的，31就賣了，0056是主要用來領股息的，手上錢夠用就放著吧，如果你認為還會跌更多就賣，搞清楚這些錢是要賺價差還是股息」、「哪有穩賺不賠的」。

台股 Dcard 0056元大高股息 ETF

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