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投資台股就買0050、0056…這種大型ETF？ 那將賺不到市場最多報酬

聯合新聞網／ Money錢
（本報資料照片）
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【撰文 游季婕】

想要用ETF投資台股，不論是採定期定額或單筆投資，成立很早的元大台灣50（0050）與元大台灣高股息（0056）通常都優先被列入，因此我們看到投信投顧公會統計至今（2022）年8月底的受益人數中，0050與0056分別創下61.1萬人及75.6萬人，排名第3與第1，合計占全體ETF受益人數的27%。

拋開大者恆大的想法

股市上漲來自小公司成長

（路透）
（路透）

但只投資在0050、標普500指數（如SPY）、那斯達克100指數（如QQQ）等這類大型龍頭股ETF就足夠了嗎？答案是不夠。

以過去歷史來看，股市的成長主要來自小公司轉變成大公司的過程，若只配置大型股票，將賺不到市場最多報酬的部分。

況且根據研究，全球上市股票中，約1.33%的公司就能創造出100%的股市財富效果，為了獲得這1.33%的公司，投資人就必須選擇涵蓋面更廣的ETF或實行資產配置，否則將僅能獲得低於市場的報酬。

或許有不少投資人充分了解小公司能獲得較多的報酬，但仍認為現在的大型公司表現不錯，且不想承擔小型公司成長的營運風險與股價的高波動度，寧願屈就於眼前穩定的低報酬，放棄績效打敗大盤的機會。

投資人試著想想看，當大家都知道蘋果是間好公司時，上漲空間還很大嗎？回顧蘋果過去表現，股價表現最好的前3個年份，依序是1998年、2004年、1999年，時間都早於推出首款iPhone的2007年。

從本頁附表也可以發現，20年前（2002年）、10年前（2012年）和今年，全世界市值最大的前10家公司幾乎都不同，因此我們不該理所當然地認為現在股價表現好的公司，永遠都會有超乎預期的表現。

在美股中，先鋒整體股市ETF（VTI）涵蓋美股將近百分之百的市值，但對於分散風險來說還是有點不足，接下來要帶入金融市場的重要觀念—均值回歸（regression to the mean）。舉例來說，今年表現很好的股票，明年有高機率會表現不好，因為極端的情況不會持久，最終都會回歸到平均值。這代表若僅持有單一市場、產業的股票，可能在往後市場輪動時失去一部分的報酬。因此，除了美國市場外，也需要在配置中加入其餘市場的標的。

金融市場遵循均值回歸

成熟和新興市場都要配置

雖然目前新興市場表現不佳，被許多經理人大幅減倉或者看空，的確也因政治、經濟、美元升值及通膨等問題，使得新興市場在疫情以來飽受壓力，且前景尚未明朗，反之，成熟市場則受到資金的愛戴，但從過去歷史來看，並非永遠都是如此。

1997年、1998年新興市場危機後，1999年至2010年期間，僅有2年新興市場股票指數基金（VEIEX）表現遜於涵蓋美國全市場的全股票市場指數基金（VTSMX）。VEIEX的持股主要是新興亞洲國家，包括了台灣、中國、印度等，雖然中國在2010年GDP成長率開始持續下滑至12%以下，甚至因中美貿易戰、疫情因素呈低迷狀態，但也難保不會有其他新興國家崛起，接棒中國在2000年前後的擴張。

像是國際貨幣基金組織（IMF）日前公布全球經濟體排名，其中一個亮點是，印度總GDP來到3.53兆美元，超越前殖民母國—英國，成為全球第5大經濟體。當初印度獨立時，曾經被評為全世界最落後、最貧窮的國家，但誰也沒想到，他在中美貿易戰、科技戰之下，成為最大的受惠者，未來的成長仍不容小覷。我們無法預測印度的成長會不會更快速，或甚至趕上中國，但能在資產配置中加入少量新興市場標的，來參與這樣的成長。

廣納所有市場標的是種懶人投資法，很適合不想花太多時間研究的投資人，不用追隨市場波動和總經環境去更動資產配置，因為一般人很難抓準趨勢，就像美國全國經濟研究所（NBER）對經濟衰退的定義一樣，「委員會對於經濟轉折的決定方式，都是事後回顧的」。

建立全市場的投資組合

省去擇時、擇股時間輕鬆投資

（圖／Ingimage）
（圖／Ingimage）

在金融市場中，很多結果都是事後論，要等到股市開始有起色、足夠的證據顯示經濟反轉了，才能夠確定我們過去在某段時間，經歷了經濟衰退或擴張。又或者等到股票開始飆漲，我們才知道這支股票是有價值的。反轉點很難被預測，投資人只有建立起一個全市場的投資組合，才能省去擇時和擇股的時間輕鬆投資。

挑選ETF時，建議以涵蓋最全面、低成本兩個要點，來建立一個全市場的投資組合。美股標的中，可選擇先鋒全世界股票ETF（VT），或以VTI搭配VXUS（先鋒總體國際股票ETF），台股則可利用0050搭配元大台灣中型100 ETF（0051），就能涵蓋市場最全面的標的。

更多精彩內文請見《Money錢》2022年10月號第181期

0056元大高股息 0050元大台灣50 ETF SPY GDP VTI

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