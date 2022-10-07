為何將800張的第一金換成存股1500張的00878？ 她曝「階段轉換」關鍵

存股前期要股數 後期要現金流

很多人知道孫太之前曾存到800多張第一金（2892），但為什麼要轉換到國泰永續高股息（00878）呢？其實轉換的做法和思維都有寫在粉絲團的財商文章中，只是很多人看到的只是結果，但不知道原因。

孫太跟大家分享一個財商觀念「存股前期要股數，後期要現金流」，而這也呼應到存股要選「配股多好？配息多好？」2個概念一起談。

存股標的要選配股？還是配息多好？這是很多存股族在一開始選擇標的時最常遇到的一個問題，孫太就在這幫大家解惑，別再陷入左右為難的尷尬了！

在這統一回答：

1.存股初期以配股高者優先！-股數優先 2.存股後期以配現金高者為主！-現金流優先

這個大原則抓好就好，最後必須掌握一個重點，現金才是實的，股票是虛的；畢竟吃飯時付的是現金，不是股票。

1.先來談存股初期

（示意圖／ingimage）

為什麼說存股初期以配發股票高者優先選擇呢？

主要有幾點可以證明：

a.因為股數累積會比較快速：想當然爾，都配發股票給你了，就算你除權息後不加碼買進，股數也會持續增長，對於存粉來說，存股初期就是為了提升股數，這很棒。

b.除權息後因為配股多所以造成股價快速下落，可以用現金買更多股數：如果你懂得配股配息後股價的計算方式，就可以知道，同樣配1.5元，全配現金跟全配股票滑落的價格以全配股票的股價滑落比較多，所以以存股初期來說，更有機會以更便宜的價格買進新的存股，增加張數。

c.公司看好本身業績增長：會配股票，通常是因為公司可以直接拿取上個年度的盈餘利潤，不需要再到集中市場集資，且拿著這筆現金，可以擴大投資，獲取更多的利益，所以公司才敢發股票，若一間公司認為自己公司業績擴張已經到了一個階段或是極限，則通常會改以配發現金為主。而存粉們都知道，我們買的存股標的就是希望業績能穩定，能成長更好！不是嗎？

談完了優點來談缺點了！配發股票的公司要搭配下個年度的業績成長，否則如果因為業績沒有跟上膨脹的股本，那EPS就會下降，這樣的話會造成股價不易上漲，甚至填權息不容易。

簡單來說，配股讓你股數增加較快，但若業績沒有跟著成長，股價不填權息，就容易造成你賺了股息、賠了價差的事情產生。這就是存粉們不意樂見的結局了！這幾年金融股某幾檔標的有這樣的狀態產生（就不點名是誰了）。

2.再來談存股後期喜歡配現金

（聯合報系資料照）

為什麼會這麼說呢？因為配發現金並不會對公司業績造成壓力，且有配發現金才會有現金流！對於退休族來說是很棒的！主要有下面幾點可以證明：

a.配發現金雖然不能增加股數，但可以自己運用現金：如退休者喜歡有現金，不需要賣股來換取現金，而將來要買來增加持股也可以！要買別支存股也可以，一切自己決定。

b.因為股本沒有膨脹，所以EPS穩定或增長：因為股本不再膨脹，對公司的營運來說，只要做到跟去年一樣的業績就有相同的EPS，若更好一些EPS就會更好，股價波動性會變小！對存股後期者來說，也更穩定。

說完優點來談缺點！通常公司只配發現金不配發股票，是因為公司目前覺得業績可能就算擁有資金也擴張不易，也就是公司不夠積極或是產品已經趨於成熟，所以雖然股價可以穩定，但利潤也相對變少。此外，因為除權息後股價滑落較少，所以就算填權息，獲利也比有配股的公司少。

最後，回歸到孫太所說的存股二階段

1.快速擴增股數+快速降低成本 2.降低單一比重+穩定的現金流

這個思維所說的就是上述的概念，也就是一開始以個股開始，為的就是快速擴增股數，而目前則是以「穩定現金流」為目的。

怎麼穩定現金流呢？那就需要階段一累積的「股數」夠大呀！大到足以轉換至階段二時都還能有「穩定現金流」的效果，所以孫太從階段一轉換至階段二是因為可以轉換1500張00878+部分資金存銀行的階段才進行轉換（孫太有保留部分紀念張數）！如果少了階段一直接買入ETF，孫太自己都不確定是否能在階段二順利進行。

轉換至ETF之後，個股的資訊因所占ETF的比重都不高，所以研究「選股邏輯」和觀察「總體經濟」發展比研究單一成分股還重要！

此外，因為有現金流的緣故，再投入資金已經不需要再動用到額外本金，股數也可以持續增加，這就是飛輪效應的影響，而用核心持股餵養衛星持股，讓往後的投資越來越輕鬆，越來越優雅，也是我轉換至階段二的原因。

至於如何在階段一快速擴增股數+快速降低成本，財商思維都被孫太寫在《存股輕鬆學》、《存股致勝心理學》和《存股輕鬆學2》中。

書籍很便宜，但財商思維很豐富！孫太十分建議想了解孫太投資思維的粉絲一定要閱讀過這三本書籍，畢竟，有時你的一句「為什麼？」是因為你只看到目前的「結果」，至於「過程」，可能是孫太必須耗費「三本書籍」的篇幅才能說明清楚。

不看盤、等領息、做自己，是我目前的存股狀態。

本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此