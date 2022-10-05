快訊

印度喜馬拉雅山區傳雪崩意外！至少10死、11人失蹤

韓國瑜大鬧「綠營天庭」後困五指山 誰是他的政壇唐三藏

台語唱將高向鵬跌倒昏迷1年驚傳過世 享壽67歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買ETF別在意成分股…好壞最多僅5％ 專家：「這個」才是重點

聯合新聞網／ 孫太
（本報系資料庫）
（本報系資料庫）

自從孫太轉換至ETF之後，我很少觀測ETF的成分股業績表現，因為再好，也差不多5％，再差，也差不多只佔整體5％，而這也是轉換至ETF的好處，好處就是減少了許多煩惱！

但孫太也發現，有很多人投資ETF後，從觀測幾檔個股變成一次觀測30檔-50檔成分股，孫太想提醒的是，既然都投資ETF了，投資觀測的重心應該放在投資ETF前選擇「選股邏輯」的挑選，選定後就安心持有，優雅投資就好，記住，你選的是「選股邏輯」而不是「成分股」

畢竟，ETF的成分股會因為時空背景不同而有所異動，但是「選股邏輯」是不會改變的，不管新增的成分股你喜不喜歡，一定都是依據當初的選股邏輯所篩選出來的優質標的「一時之選」。

所以孫太不會在乎當初00878的元太（8069），也不會過於在意目前佔比5％的可成（2474）！因為如果很在意，那還是投資個股會比較好，畢竟個股的掌握度是完全掌控在自己手上，但缺點是...你要高度集中心力去照料，尤其當你持股股數越來越龐大時。

何謂優雅存股？優雅在於你不需要擔心股市漲跌，優雅在於你不需要耗費時間去研究個股業績，優雅在於你知道接下來你能怎麼做！

股市下跌就像把照妖鏡

這幾天回檔，剛好是可以檢視自己投資心態的好情境，你的投資心態如何呢？心理狀態還好嗎？還能保持之前的投資心態嗎？

如同《存股致勝心理學》書中提及，市場80%的狀態是「效率市場」，也就是一有消息之後就會馬上反應到應該有的「位階」，但因為「人性」，所以往往會反應過頭，而當反應過頭時就是「利潤」出現的時候。

例如：年初大家都還沉浸在好消息的狀態下，業績成長，訂單需求看不到盡頭，低利率投資環境好，股息今年配發創新高...等等，這時人性容易被衝過頭而讓價格「泡沫」，讓人追漲在高點。

相反，才過了半年，豬羊變色，利率調升，抗通膨，縮表，股市狂修正，訂單開始砍單，需求消失，業績下滑，目標修正，股價也開始修正，但人性也容易讓價格修正過頭，讓人賣在低點。

何謂高點？低點？其實高低點都不是當下可以觀測出來的，而是必須等事後才能比較出來的，所以沒有人知道高低點在哪。既然如此，套一句悟天之前說過的話「存股的頓悟發生於承認自己無法預測高低點的那一刻開始！」

因此我們存股不是為了預測高低點，而是要培養自己能做到不論是在高、低點的那一刻，都能安穩投資、開心領息、優雅存股。

本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此

存股 ETF 成分股 選股邏輯

延伸閱讀

藥華藥（6446）5日公開申購 抽中一張現賺逾9萬元

0056將配息2.1元…殖利率逾8％吸買盤 成交量居亞軍

外資一直賣該怕爆？ 內行投資人笑了：「奇蹟時刻」又降臨

整理包／0056老牌高股息ETF…專家看配2.1元「能填息嗎？」 一表看歷年填息天數

相關新聞

買ETF別在意成分股…好壞最多僅5％ 專家：「這個」才是重點

買ETF-關注「選股邏輯」>關注「成分股」

搶息買盤好強！元大高股息規模衝上1,496億元、再創新高

元大高股息（0056）配息金額出爐，每受益權單位擬配發2.1元現金股利，殖利率上看8%，消息一出吸引搶息買盤積極卡位，今...

中信關鍵半導體（00891）跌幅超驚人！ 2指標卻大成長…還能投資嗎？

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，今年股災來襲，半導體產業真是跌、到、爆，目前3檔半導體ETF中以中信關鍵半導體（00891）規模最大、持有人數最多，那麼在如此「恐怖」的績效表現下，還適合投資嗎？

國民ETF 0056配息第一階段公告 金額創歷史新高

國民ETF「元大高股息（0056）」3日公告今年度預估配息金額，每受益權單位分配新台幣2.1元，為成立以來首次「破2」，...

整理包／0056老牌高股息ETF…專家看配2.1元「能填息嗎？」 一表看歷年填息天數

有國民ETF之稱的「元大高股息（0056）」3日公告今年度預估配息金額，每受益權單位分配新台幣2.1元，為成立以來首次「破2」，即將完成連續12年配息，並將「挑戰」連續12年填息紀錄。

他想買006208卻憂會跌停？ 網笑翻曝「2最佳進場時機」

台股近期變動幅度劇烈，3日終場收在13,300.48點，下跌124.1點。有投資人表示，本來想買進006208，但發現股價持續下跌，擔心不是進場時機，詢問「還是要觀望會不會跌停」。其他網友一看「跌停」兩字傻眼，直呼「這檔如果跌停大概是中共打過來」，有人建議股價57或11月左右再考慮進場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。