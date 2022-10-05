買ETF別在意成分股…好壞最多僅5％ 專家：「這個」才是重點

自從孫太轉換至ETF之後，我很少觀測ETF的成分股業績表現，因為再好，也差不多5％，再差，也差不多只佔整體5％，而這也是轉換至ETF的好處，好處就是減少了許多煩惱！

但孫太也發現，有很多人投資ETF後，從觀測幾檔個股變成一次觀測30檔-50檔成分股，孫太想提醒的是，既然都投資ETF了，投資觀測的重心應該放在投資ETF前選擇「選股邏輯」的挑選，選定後就安心持有，優雅投資就好，記住，你選的是「選股邏輯」而不是「成分股」！

畢竟，ETF的成分股會因為時空背景不同而有所異動，但是「選股邏輯」是不會改變的，不管新增的成分股你喜不喜歡，一定都是依據當初的選股邏輯所篩選出來的優質標的「一時之選」。

所以孫太不會在乎當初00878的元太（8069），也不會過於在意目前佔比5％的可成（2474）！因為如果很在意，那還是投資個股會比較好，畢竟個股的掌握度是完全掌控在自己手上，但缺點是...你要高度集中心力去照料，尤其當你持股股數越來越龐大時。

何謂優雅存股？優雅在於你不需要擔心股市漲跌，優雅在於你不需要耗費時間去研究個股業績，優雅在於你知道接下來你能怎麼做！

股市下跌就像把照妖鏡

這幾天回檔，剛好是可以檢視自己投資心態的好情境，你的投資心態如何呢？心理狀態還好嗎？還能保持之前的投資心態嗎？

如同《存股致勝心理學》書中提及，市場80%的狀態是「效率市場」，也就是一有消息之後就會馬上反應到應該有的「位階」，但因為「人性」，所以往往會反應過頭，而當反應過頭時就是「利潤」出現的時候。

例如：年初大家都還沉浸在好消息的狀態下，業績成長，訂單需求看不到盡頭，低利率投資環境好，股息今年配發創新高...等等，這時人性容易被衝過頭而讓價格「泡沫」，讓人追漲在高點。

相反，才過了半年，豬羊變色，利率調升，抗通膨，縮表，股市狂修正，訂單開始砍單，需求消失，業績下滑，目標修正，股價也開始修正，但人性也容易讓價格修正過頭，讓人賣在低點。

何謂高點？低點？其實高低點都不是當下可以觀測出來的，而是必須等事後才能比較出來的，所以沒有人知道高低點在哪。既然如此，套一句悟天之前說過的話「存股的頓悟發生於承認自己無法預測高低點的那一刻開始！」

因此我們存股不是為了預測高低點，而是要培養自己能做到不論是在高、低點的那一刻，都能安穩投資、開心領息、優雅存股。

本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此