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中信關鍵半導體（00891）跌幅超驚人！ 2指標卻大成長…還能投資嗎？

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
（本報系資料庫）
（本報系資料庫）

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，今年股災來襲，半導體產業真是跌、到、爆，目前3檔半導體ETF中以中信關鍵半導體（00891）規模最大、持有人數最多，那麼在如此「恐怖」的績效表現下，還適合投資嗎？

以下為影音內容：

2019年底台積電（2330）股價331.0元，2020年初疫情開始爆發，3月全球股市大跌，台積電一度跌到235.5元，不過這次股災很快就迎來反彈，台積電如同啟動了火箭引擎「一路衝衝衝」，股價破了一個又一個新高。

2020年第四季開始越來越多散戶湧入，如今台積電股東人數141.7萬人，暴增1.6倍以上，穩穩的台灣第一，遙遙領先上一代王者中鋼（2002）的115.5萬人。

這幾年許多人看的護國神山（台積電）帶頭飆台股，加上台灣有強大的神山群（半導體產業）加持，普遍對未來相當樂觀，想像中是一片輝煌榮景，台積電董事長劉德音也多次提到「未來10年是半導體產業的黃金時代」；這時，專攻台灣半導體的ETF也陸續上市。

2021年中，先是00891問世，很快富邦台灣半導體（00892）也來了；2022又有一檔新光臺灣半導體30（00904），競爭很是激烈。

但是市場變化來得快，今年股市大跌，半導體更是「超級重災區」，2022年最慘的ETF前五支，半導體ETF就包辦倒數第一和第二，要不是00904今年3月上市沒列入統計，不然就要佔走3個名次了，儘管跌幅的數字很驚人。

可以發現00891在「規模」和「受益人數」上的成長依然很亮眼，00892則是持有的人數增加，而00904雖然生不逢時依然收穫了一批支持者；看來半導體ETF對許多投資人來說，還是有著強大的吸引力。

中信關鍵半導體（00891）

全名：中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金

成立時間：2021.05.20

上市時間：2021.05.28

發行價格：15元

追蹤指數：ICE Factset 臺灣ESG永續關鍵半導體指數

每年1、4、7、10月進行成分股審核與調整，一年配息4次，分別是在2、5、8、11月（除息月份）。

指數從台灣上市上櫃個股中，市值達1億美元以上，選擇符合財務指標或有配息表現的台灣半導體相關企業（投入資本回報率或股率大於0），同時導入Sustainalytics ESG評核（Morningstar旗下ESG評核機構），篩出市值排序前30大公司為成分股，完整編制規格可以閱讀公開說明書。

00891今年還值得投資嗎？三面向檢視

1.崩盤的報酬率

除了00891與00892，也找了富邦科技（0052）和規模最大元大台灣50（0050）比一比，近一年的淨值報酬率，答案很明顯，鎖定半導體00891績效最悽慘。

範圍大一些的包含些科技股的0052成績稍好，而0050雖然電子類股最大宗，不過有其他產業平衡，股災中成績略好一點。

2.季配息與高殖利率

00891上市時跟上季配息風潮，但半導體這種瞄準成長性的ETF發4次股利，確實讓人疑惑，不過用投資人數來看，那無疑是蠻成功的。

00891目前還沒有經歷完整年度，2021年配了2次殖利率不差，2022年5月中信投信宣告不配息，不過到了8月股價更低卻有配，可能是剛經歷了除權息旺季。

由於今年股價跌很慘，讓半導體ETF看上去擁有不錯的殖利率。

3.劇烈波動

00891目前股價的高點和低點都出現在2022年，高點是1月3日的17.90元，暫時的低點是9月30日的9.62元，股價離對半砍已經不遠了。

正好有一次股災當示範，如此劇烈的波動比雲霄飛車還刺激，半導體ETF恐不適合保守型投資人，在衡量波動的指標中；例如Beta值，可以發現0050相對於大盤表現的波動程度最相近。

而在標準差上，00891和00892的波動程度是相當大的，風險自然也更高。

本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權。

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