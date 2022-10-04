整理包／0056老牌高股息ETF…專家看配2.1元「能填息嗎？」 一表看歷年填息天數

有國民ETF之稱的「元大高股息（0056）」3日公告今年度預估配息金額，每受益權單位分配新台幣2.1元，為成立以來首次「破2」，即將完成連續12年配息，並將「挑戰」連續12年填息紀錄。

元大投信公告0056第一階段收益分配評價結果，以保守原則估計0056每受益權單位數預估配發金額為新台幣2.1元，之後將於10/17公布實際配發金額，10/18為除息前最後買進日，10/19進行除息交易，11/22發放配息。

截至收益分配評價日9/30，0056所追蹤之臺灣高股息指數含息與未含息的報酬率差異為7.1個百分點，本次0056每受益權單位數預估配發2.1元，若以收益分配評價日淨值計算，配息率8.1％，兩數值未有大幅差異。

（因0056尚未除息，配息率計算方式為「每單位配息金額÷評價日淨值」）

提醒配息率不代表報酬率，投資人在選擇高股息ETF時，要留意配息率是否與追蹤指數的殖利率差異太大，代表超配資本利得，可能使長期績效落後追蹤指數；也要注意ETF公布高配息率後，市場大幅搶進可能使得在外流通受益權單位數大幅增加，造成股息稀釋。

0056預測未來一年殖利率最高的股票納進成分股 150檔挑選出30檔

0056是台灣成立最久的台股高股息ETF，選股邏輯簡單，從台股上市市值前150檔股票中，選取未來一年預估現金股息殖利率最高的30檔作為成分股，每半年檢視一次，剔除不在30名內的股票。

主要選股池是從0050跟中型100，簡單來說就是台股前150大上市市值的公司裡面，去挑出未來12個月，預設殖利率比較高的公司，被稱為「高股息的ETF」；所以0056的選股邏輯就是以「殖利率」的訴求為主。

0056連續12年配發股息 受益人數高達76萬

至今年9/30，0056受益人數76.3萬人、規模1,443億，成長力道反映過去一年台股高股息ETF的蓬勃發展，成立時間最久、最具指標意義。

近期投資人把握台股震盪「價低息更高」的進場機會，逢低買進0056。據集保結算所資料，0056今年以來受益人數成長逾20萬，並自6/2起連續85個交易日淨申購，均顯示0056是台股高股息ETF投資首選，本次配息預估配息金額繼2019年後再創新高，持續為逾76萬受益人創造現金股息收入。

各專家看法

財經作家「不敗教主」陳重銘：不期待0056會填息

理財專家陳重銘（左）近日與吳淡如開理財課程。圖／梯梯文創提供

陳重銘於臉書上發文表示，雖然0056宣布配息2.1元，但他卻不怎麼期待填息。

他強調「其實今年所有的ETF除息後『都貼息』，也就是領到股利卻賠上價差。所以不要為了領股利買股票。」

陳重銘說明，0056去年除息前是32.4元，配發1.8元股利後，今天的股價剩下25.67元，也就是賠上32.4-25.67=6.73元價差，就算你是領到1.8元股利，一樣賠上4.93元，「所以，如果沒有填息的話，領到的股利只是你自己的錢，然後你還賠上價差。還不如定存然後發股利給自己，至少不會賠價差。」

「樂活大叔」施昇輝：就算短期賠價差 放長期會回本

佛系存股達人施昇輝。聯合報系資料照片／記者陳柏亨攝影

施昇輝也在臉書上發表看法，他說以10月3日0056的收盤價25.67元，預計配發2.1元，計算下來股息殖利率高達8.2%。

「就算你買在天價36元，股息殖利率也有5.8%。加計去年已領的1.8元股息，2年股息殖利率也有10.8％；或許短期內賺了股息，賠了價差，但最極端的情形，15-20年後就完全回本了，有需要那麼擔心嗎？」

財經作家游庭皓：航運類股明年不會被0056剃除

財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

會不會賺到股息賠到價差呢？游庭皓則認為，「不一定，因為就現在的角度來看，0056的基期也跌蠻重的，但是若說賠掉過去一整年的價差這樣的說法則是有目共睹的。」

為什麼0056的殖利率表現得特別亮眼？游庭皓解釋當然跟現階段股價下跌有所關聯，而用成分股來判斷就沒有那麼樂觀了，因為0056前幾大的成分股當中，陽明（2609）和長榮（2603）佔0056接近10％的權重。

「雖然說今年航運股也賺得不差，只是沒有去年好，但航運股今年股價跌很兇，導致明年殖利率預計隨便都是10-20％起跳，幾乎敢肯定，航運股0056沒有理由剃除，所以沒有意外的話，陽明和長榮明年一定還會在0056成分股當中；而友達（2409）和群創（3481）面板股，明年就不一定還會在0056裡面了，因為今年獲利不好，明年配息發不出來，就會被剃除了。」

網友看法

3日0056公布預計每單位配息2.1元後，PTT網友也紛紛提出看法「賺了股息賠了價差」、「除完剩23.5元，香不香」、「航運貢獻多少配息」、「申購者變多，基數變大，比預期的少了一些」、「配不出來才會踢貨櫃，但是股價會先跌爛」、「裡面有海運、面板、鋼鐵、二哥，要填息不容易啊」、「賺股息賠價差，看來要放好多年了」。

也有其他人認為「放十年不會輸啦」、「平常有在存的就很爽，成本都很低」、「除完買勝率高」、「現在這價位，被套也套沒多久啦」、「56不能亡」。