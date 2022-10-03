00882股價破底創新低...停損還加碼？ 專家：目前位階隨時會反彈

股市達人股添樂發布一則影片，說明熊市衝擊下，中信中國高股息（00882）再次創新低，這種氛圍下還能逢低買進嗎？

一檔ETF不斷破底，投資人在信心上也正遭受非常大的打擊，為何這檔ETF近期會出現上市以來新低的走勢，到底是否還要繼續抱著，還是忍痛停損？

中信中國高股息（00882）

00882投資的是在香港掛牌，而有5成以上的營收，來自中國大陸的企業，也就是說買的雖然都是香港掛牌的h股，但這些h股跟中國有非常高度的關聯。

所以這些香港掛牌的h股，反應的就是中國內部的經濟形勢。

00882頻破底的主因

00882不斷破底的原因，其實就跟恆生指數不斷的破底有非常大的關聯。

而恆生指數不斷破底，可以主要歸類三個原因：

1.金融環境趨向緊縮（升息、縮表）

現在整個金融環境，是趨向一個緊縮的態勢，像現在整個大環境在升息與縮表，這現象不光只有反應在恆生指數上面，是所有國家都面臨這樣的情況。

從民國109年至現在，恆生指數的最高點就是3萬1000點左右，而00882上市的時候時間點也那麼剛好在這時候。

而恆生指數由多翻空的其中一個事件，就是2020年底10月底，阿里巴巴旗下的螞蟻集團要上市，結果被政府叫停，這件事情是中國決定開始加強科技監管一個重要的里程碑事件。

而在2020年年底，中國政府還在重要的會議中特別強調，防止資本無序擴張，上圖的紅色區塊，就是中國開始對科技產業加強監管的時間點，這段期間恒生指數下跌的非常驚人。

因為恆生指數是一個科技含量蠻高的的指數，強化監管的力道一出來股市就會馬上跟著反應；不過打了一整年之後，中國政府發現不行，因為經濟正在往下走，隨後就放鬆監管的力道。

2.監管衝擊（在美中概股下市危機）

但很不幸的，換美國出來「接棒」了，美國突然宣布幾個中國企業，資訊不夠透明，可能會把在美國上市的中國企業，讓他們退市；這事情一出來，又引爆了另一波恆生指數破底的風險（上圖綠色區塊）。

3.地產行業風險（爛尾樓）

至於在美國上市的中概股會不會下市？現在中美兩方都還沒有取得共識；而接著大環境利率走升，資金開始緊縮，加上疫情的干擾，結果又爆發了「爛尾樓」事件，真的可以說是屋漏偏逢連夜雨。

幾個一連串的事件，就導致香港恆生指數，在過去兩年的時間，從3萬1000點跌到現在不到2萬點，只剩下17000點（截止9月30日）。

一個指數的走勢是這樣，旗下所有的指數，大抵來說都跑不過持續破底的命運，所以當中00882所追蹤的中國高股息指數當然也沒有例外，尤其它上市的時間剛剛好又在最高點。

利空有解方嗎？

1.金融環境趨向緊縮

短時間來看沒有解決方式，至少到明年都會維持這個樣子，全球都情況都是這樣，尤其香港跟美國採行的是聯繫匯率制度，只要美國一升息，香港也會跟著升息，而升息對股市，怎麼說都是一個偏向利空的解讀。

2.監管衝擊

第一波中國對科技股的監管，看起來應該已經結束了，那再來是美股對中概股的監管，這件事情年底之前應該會有一個明朗的方向，不是繼續在美國上市，就是從美國退市，重新在中國或香港上市。

不過不管結果是什麼，這些股票大多數是科技股，跟00882的關聯也比較低，所以這個就算平息，對00882的影響也不大。

3.地產行業風險

今年7月份才爆發的爛尾樓事件，因為牽動的是香港最重要的地產和金融兩個行業，中國政府也很清楚，如果爛尾樓持續醞釀和發酵，整個金融體系是會跟著瓦解的，所以這個事情一定會得到解方。

所以中國政府現在很積極在做所謂的「保交樓」。

跌幅比較

其實今年跌得也不是只有恆生指數，是每一個國家的指數都在破底，都在下跌，跌幅過20％以上的，那是比比皆是（上圖）。

就跌幅表現來看，恆生指數其實也沒有算特別突出。

而00882今年的跌幅，把配息的數字算進去，幅度是只有12％，相較於恒生指數的跌幅，真的算是相對抗跌，當然一部分要歸功於本身成分股的波動就比較小之外，另外就是台幣相對於港幣在貶值，這樣的情況下，以台幣計價00882這個跌幅就比較輕一些。

持有00882優勢

00882過去會跌那麼深，就如果上述所說一連串的利空，不過其實該反映的都反映過了，全球市況哪時候好轉，也不是我們能說了算。

但可以看到00882這檔ETF的三個優點：

1.成分股規模大、配息大方

成分股都是規模很大配息也很大方的傳產股。

2.與科技股無關

而它與波動劇烈的科技股沒有關聯。

前十大成分股規模，換算成台幣都是千億以上，1千億在台股都可以排到前80名左右；資產配置主要落在，金融、原物料、工業，大部分都跟科技股沒有關係。

3.自動替換成分股

比如00882一開始上市，前幾大成分股裡面，有很多都是地產股，結果香港這幾年發生這些利空事件後，現在地產股的比重也跟著降低了，取而代之的是一些能源工業股，ETF自動篩選的機制，就可以幫助投資人在無意間，躲掉很多不必要的風險。

股價會不會回來

如果是從15元就一路買下來的投資人，其實都已經度過大部分的利空，且現在的位階真的是隨時都有可能會反彈。

這樣個情況下，還是多一些耐心，因為沒道理大部分的利空都忍住沒有賣，現在所有利空都有望結束了卻要賣？這樣不是很奇怪嗎。

而且現在恆生指數的位置是在10年的最低點，比較合理的做法就是，下跌一段區間去做加碼，那怕持續下跌也不用擔心，因為可以確定，只要未來恒生指數上漲，00882一定會跟著反彈，若一反彈，若有持續買入的投資人，就會比較快解套；不會有當初買價15元，而要漲回15元才解套的疑慮（前提是股價下來，也有勇氣持續加碼買入）。

計入股息的情況下，00882距離前高其實也就修正20％，因為它的配息數字也算大方，所以每一次配息就會非常大的缺口。

從高點起算，20％的跌幅差不多在11.5元左右，近期已經跌破了，那就可以往下看跌破25％的位置（10.8元）。

這個方法可以能給投資人參考在相對低點的位置買進，當然如果對未來局勢感到悲觀，要縮手觀望或是停損也是可以。

不過還是老話一句，如果要等到情勢變成樂觀，那就不會有便宜的時間點可以買，如果要便宜，通常都會是在相對悲觀的位置。

本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權。