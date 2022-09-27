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今年跌最慘的五檔ETF！ 00900「不在榜單內」排名第七

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，2022年股市就像大怒神，到了高點之後就是下墜、停住、緩升、再下墜。

回顧這3季，國內股票型ETF一片綠油油，其中又有5檔摔最慘，29萬投資人有感，而-40％的績效更是考驗心臟強度。

以下為影音內容：

最慘ETF Top5

在巨大海浪的股災面前，就算是持有一籃子股票的ETF也難逃滅頂之災，以台灣股票型ETF來說，每一檔績效都是負的，一眼望去全是綠油油的稻田，差別在於跌得多一點或是跌得少一點。

而跌最慘的五名之中，富邦特選高股息30（00900）不再榜單之中，因為它是倒數第七名。

以下5檔跌最慘的前五名ETF（統計截止至9月16日）：

第五名（-24.50％） 第一金工業30（00728）

工業類股占台灣上市公司超過7成，00728目標就是從裡面挑出優質的30檔股票來投資，會考量營運穩定、獲利能力、財務體質、股利等特質。

產業上以電子類為最大宗，光半導體就超過一半。

第四名（-28.27％） 中信小資高價30（00894）

00894去年上市話題十足，主打讓小資足一次買下千金股、高價股和熱門零股，還是季配息。

不過這類股票大多股本較小、股性活潑，漲跌比較容易，加上半導體權重也破50％，大環境不好就摔慘。

第三名（-28.52％） 元大富櫃50（006201）

台灣股票分為上市和上櫃，元大台灣50（0050）可以簡單想成買市值最大的50檔上市股票，那006201可以說是買市值最大的50檔上櫃股票。

持股電子類逼近8成，同樣光是半導體就過半。

第二名（-34.86％） 中信關鍵半導體（00891）

今年半導體表現是淒慘，00891半導體「純度」更是逼近100％。

若以追蹤指數（ICE Factset 臺灣ESG永續關鍵半導體指數）的行業標準來看，當然是全買半導體，重壓單一產業，自然要承受較高的風險。

第一名（-39.73％） 富邦台灣半導體（00892）

00892和00891都是追蹤ICE Factset編制的指數，這逼近快-40％的報酬，相當恐怖。

本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權。

00900富邦特選高股息30 ETF 00892富邦台灣半導體 00891中信關鍵半導體 006201元大富櫃50 00894中信小資高價30 00728第一金工業30

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