0050總報酬優於0056！ 專家：績效與配息高低無關係

「高股息ETF的總報酬較指數型ETF差，跟配息高低無關」

指數型與高股息ETF的爭議不斷，有人認為指數型的整體績效比高股息好，股息只是把錢從左手換到右手，領到股息少了價差，總價值是一樣的，沒有填息一樣沒有賺到，如果股價會填息上漲，就算不配息股價也還是會上漲，所以，若能長期投資的話，持有指數型的ETF是比較好的選擇。

以上的論點我是認同的，而事實上，指數型ETF長期累積績效確實也是比高股息ETF好，這一點應該沒有爭議，但原因跟配息高不高沒有關係。

我來舉一個誇張的例子，一檔股票$100，配息$50，配完息後股價變$50，假設能以配息後的價格在立即買進股票，則差別為，一個是$100 x 1，另一個是$50 x 2，忽視稅金與買進的交易稅，總價值都是$100。因為公司業績還有成長機會，市場投資人繼續買進，股價漲了一倍，這時變成$200 x 1，另一個是$100 x 2（填息了），總價值變成$200。

以上是舉例有配息跟沒配息的差別，如果市場理想化，公司價值可以理想的反應在股價上，股價同樣成長一倍，有配息跟沒配息的差別在於，一個是有1股$200的股票，另一個是有2股$100的股票。

雖然總價值一樣，但股數不一樣，如果是奉行4%法則，用賣股換現拿生活費的人，只有1股的人必須要賣掉唯一的股票拿到$200，有2股的人可以賣掉1股拿到$100，另外1股還可留在股票市場裡。

老實說，這也是我一直還不解的事情，對於退休後的生活費需要一直靠賣股換現的人，是否總有一天會有賣完的時候，即使總價值增加，在股數沒增加的情形下，代表股價是上漲的，但漲的再高，來到1股股價$100萬好了，賣掉還是沒了，是要怎麼滾？

或許這適用於可以「股息自動再買入」與「高股價公司可能會1股分成3股」的美股，但台股如果配息不足生活費，就需要額外賣股變現，總有一天會有賣完的時候，不是嗎？可理解為何台灣人喜歡買高股息，想只靠配息過生活，而很少會想去賣股變現。

舉例來說，投資0050領3%殖利率的股息，不足以支付需要5%股息殖利率的費用，所以需要自己賣2%的股票換現，每一年都需要賣2%，長期下來會有賣完的時候。譬如總值2千萬買0056，預期可以拿到100萬股利，但2千萬買0050只能拿到60萬股利，就會需要賣掉幾張0050去換40萬現金。

除非一個情況，0050的股價成長夠快，譬如已漲到市值4千萬了，而一年的3%股息有120萬（暫先忽略通貨膨脹影響），已經高於原本需要的5%股息殖利率需要的金額了（100萬），這樣就還會剩餘20萬買0050，增加持股數。

我曾提過，企業的成長獲利，可以反映在股價上與股息上，通常當企業還有擴張的企圖心，或是需要持續投入資金維持競爭力時，股息配發率一般都會比較低，因為企業需要保留較多的盈餘再投資。

而對於已經發展到一個瓶頸，或是市場已相當飽和與穩定的企業而言，保留盈餘並不會為公司帶來更好的績效，還需要多繳5%的未分配盈餘稅，所以將盈餘發還給股東也是一個很好的運用方式，讓股東自行決定這筆獲利盈餘要如何運用。

所以買高股息ETF的人，本來就是買進了一籃子「發展到一個瓶頸，或市場已相當飽和與穩定」的公司，企業獲利已大幅用現金股息回饋給股東，自然不會有很好的股價成長動能，這與公司配息比例高低並無因果關係，即使公司不配發股息，公司也還是不會成長，只是帳上會有一堆不知如何運用的現金而已（企業需要有效率的運用資產，包含現金）。

其實整體績效好壞，跟配息高不高並沒有關係，而是持股的成長動能，這才是高股息ETF長期整體績效表現會比較弱的原因，但短期間內不一定會比較差。

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