打敗0056...00878績效也輸它！ 元大台灣高息低波（00713)成ETF新黑馬

究竟哪一檔ETF績效大勝國泰永續高股息（00878），且主打季配高股息，今年殖利率有望上看7％？

YouTube頻道《知美JiMMY》表示，答案就是元大台灣高息低波（00713)。

以下為影音內容：

台灣高股息ETF滿街跑，說到元大高股息（0056）、00878，投資人一定不陌生。

0056是台灣最老牌受益人數最多的高股息ETF，從台灣150間最大企業中，挑選未來一年預測殖利率最高的30間公司。

00878是台灣受益人數、規模成長最快速的高股息ETF，從台灣90幾間公司中挑選過去殖利率最高的30間企業。

過去，大家說0056比較好，現在則是00878比較強，或許誰好誰壞不知道，但可以確定的是，大家會那麼喜歡00878，莫過於00878創造出一項成功的「季配息模式」；0056一年配息一次，00878一年配息四次，雖然配息多次不代表領的錢變多，但對許多人來說，「一年領四次就是比一年領一次還要爽」。

也就可以得知，為什麼00713會想要在這時候從年配改成季配息，很大的原因就是想要複製00878的成功模式。

00713算是一位低調的強者，2021年年度總費用率雖然最高1.11％，但同時年度績效也勝過0056、00878，31.01％遙遙領先。

至於為何00713歷史績效不錯，不過比較0056和00878卻屬「乏人問津」，00713近期剛破百億，雖績效勝0056和00878，但受限受益人數和規模流動性太低導致人氣不如0056和00878；這是改為季配息討論度不斷上升同時，00713非常有機會成為台灣高股息的第三大黑馬。

低波動就等於牛皮股嗎？

低波動就等於價格不會上漲也不會下跌，買來就放著，用來穩定領取配息的商品？

但其實主打低波動的商品，首要篩選條件還是會偏向所謂的市值、流通性、股利率，「波動度」只是其中一項很小的條件，雖然有考慮價格抗跌特性，但也只占其中很小的一部分；從00713績效去年勝過0056和00878就能略知一二。

簡單來說，低波動的主要目標是，提升超越大盤指數的報酬機會，遇到突發事件，跌幅也能夠低於大盤。

2021年00713績效31％，確實勝過大盤加權報酬指數績效27.06％，跌幅期望低於大盤部分，台灣著名公司其實就那幾間，低波動ETF為了流通性，選股策略通常會限制成分市值大小，遇到系統性風險，結果一定不會和其他台股原型ETF相差太遠。

主打低波動的ETF主要目的絕對不是為了打造不會下跌的投資組合，而是在穩定配息的條件下，「盡量」降低波動度，增加商品組合的穩定性，不同組合之間的「時間差異」，會導致彼此有不同的抗跌特性。

00713、00878選股標準差異

00713是從台灣市值最大250間公司中，透過流通性、股利率，最後加上一點點「波動度」，選擇出50間公司當作成分內容。

00878則是從台灣90幾間公司中，挑選過去三年股利率最高的30間公司。

00713是利用「過去一年股利率」加上「波動度」挑選，00878是利用「過去三年股利率」進行選擇。

00878歷年配息回顧

00878今年殖利率可不可以破6％？

00878今年前三季配息，總共配發0.9元現金股利，跟去年前三季相比成長幅度28.57％。

如果保守估計00878第四季配發現金股利，能夠和今年最低的第三季0.28一樣高，或是和去年第四季一樣維持在0.28元，那今年的年度殖利率就可以順利破6％。

00713歷年配息回顧

用同樣的方式保守估計，00713第四季的現金股利，如果能和這次一樣發出1.45元，那年度殖利率就可以破7％。

當然，實際配發多少現金股利還是要等投信公布才算數。

00713和00878怎麼選擇？

挑自己喜歡的就好。

短期績效有高有低，要想判斷誰好誰壞，真的沒有辦法。

小資族只要挑選到適合自己策略的ETF，透過長期持有、股息再投入，一定能夠獲得不錯的效果。

ETF沒有誰好誰壞；相同主題，短期績效一定是有高有低，選擇適合自己的策略、長期持有、股息再投入，長期累積下來，一定能夠獲得不錯的成果，重點是要學會耐心慢慢等待。

本文內容已獲 知美JiMMY 授權。