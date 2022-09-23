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存股除0056、00878還能選誰？ 專家「四個思維」：ETF也能做波段

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
中央社
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投資股市會賺錢也是要會防守，不然不知道意外哪時候來，但在資產分配上應該怎麼防守？其實「定期定額」就是最好的辦法之一，財經專家阿格力分享四個投資思維。

資金分配

利用資金分配降低投資風險，資金分配思考的方向要參照：人生階段、個性、年紀...等，去做一個適當的分配。

例如：40幾歲的投資人有70％都在做波段（短線），另外30％做比較長線的投資；假設萬一，70％的波段一夕之間都「爆掉了」，但至少還保有30％可以維持生活，因為這時候可能還有家庭跟小孩要顧，也還在存退休金的階段。

不過，若是已到退休年紀，資金的本位已經足夠，那時候的資產配置可能就是80％做長期投資，領股息靠現金流過生活，剩下的20％去玩波段（短線），屬於休息怡情，比較不會「老人癡呆」。

長線購買的股票大漲就想賣，怎麼解？

這邊就建議長期投資的部位，買ETF比較好；用ETF長期投資，買的是選股邏輯，選出的投資組合波動通常也比個股低（大漲心癢想賣掉的機率也比較小）。

不然也可以選擇「成熟型產業龍頭」，例如食品業的龍頭，因為食品業變動不大，股價Beta也很低，屬於比較低波動。

三個思維活用定期定額

首先要先檢視自己的投資目的是什麼？

1.追求資產成長（鎖定市場指數，伴隨經濟一起成長）

就可以選擇元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）這類指數型的ETF比較符合。

因為台股的加權股價報酬指數，從2003年的四千多點到現今的三萬點，多出7倍，有把股利和複利的因素考量進去。

2.追求現金流（持有資產，獲取配息）

若是已經到了一定年紀，累積的資產也很大，想要穩定的現金流收入當成生活費。

就很適合高股息ETF的產品，像是國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、富邦臺灣優質高息（00730）。

3.低Beta產品（很難爆發大漲，但穩定的價格與配息讓投資人不用擔心市場波動）

像是元大台灣高息低波（00713）、國泰股利精選30（00701）或者是統一（1216）這種食品龍頭。

每天的股價變動不大，投資人自然而然久了就忘記它，但是又持續投入（定期定額），隨著時間增加，財富也跟著增長，但是其間比較不會因為「手癢」而出手。

4.半導體產業（雖然今年受環境影響而大跌，但長期發展趨勢並沒有改變）

如果想要做波段，定期定額做一些中長期，動輒以年為計算的一個波段，也是不錯的選擇。

今年以來美股和台股都大跌，但是如果投資人還是很看好半導體的未來發展，像是國泰費城半導體（00830）、中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）。

重點總結

定期定額是一個買進策略，也是可以很好存錢的方式，假設投資目的是存股的話，根據現金流去挑選標的，這是很重要的思考。

再來，股價的波動性，如果屬於比較低波動的也有助於長期持股的心情穩定性，以及資產累積的大方向。

當然，定期定額也可以用在波動，它可以穩定持股成本，一次買高不要緊，下次能夠在低點持續買進，這樣相信相對於中長期的波動績效，也是會有所幫助。

本內容已獲 阿格力的生活投資學 授權。

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