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股價狂跌不敢定期定額 網笑「標準韭菜」：越跌越開心才對

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問「沒了股票，應該如何理財」。（本報系資料庫）
網友詢問「沒了股票，應該如何理財」。（本報系資料庫）

近期股市變動大，投資人叫苦連天，台股21日開低走低，尾盤跌勢加劇，尾盤收在14,424.52點，下跌124.78點。有投資人抱怨「沒了股票，該怎麼理財？」一番言論慘遭其他人狂噓，有網友直言這種心態就是「標準韭菜」，並留言「既然有心要存就不要停止，跌越多應該要越開心」。

一名網友在論壇Dcard發問「今年沒了股票，該怎麼理財？」他表示，「原本我都是每個月投資1.5萬去做定期定額，反正抱著大盤穩穩的抗通膨，但到了年中發現股市完全沒有止跌回升的跡象，只好先把現金留著，然後繼續看著股市跌。過去這幾年大家都在鼓吹存股、投入股市、抗通膨、賺大錢，可是沒人跟我說進入熊市以後，我們該怎麼辦？」

該網友也問，「今年以及未來的一段時間大家都不看好股市，還有沒有短期報酬比較好的投資標的？或者至少能夠抗通膨就好，等開始反轉以後再領出來繼續買大盤」。

有網友建議「一樣維持定期定額，但多餘的現金目前轉美金定存或放高利活存避險」、「可以做空啊，為何要侷限在存股？」、「存股不如買美債，做空台灣準沒錯」、「買美金，美金從年初放到現在也能賺不少」、「我自己是減少定投金額，逢低加碼」。

不少網友認為他的心態有問題，有人留言「低價的時候你沒買，高價的時候你才追，謝謝你對股市的貢獻」、「可憐啊，都定期定額了，現在低檔還不加碼。有這種思維賺不了錢的」、「心態的維持比較重要，雖然你嘴上說是要存股，但其實還是想抄底的心態，如果真的看著它跌每月存股很難受，可以改成將股價設定幾個區間，每次碰到底線就買一部分」。

理財 Dcard 台股

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