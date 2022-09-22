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初入股市買0056遇跌價憂買錯 網反稱「是好事」籲先做1事

聯合新聞網／ 綜合報導
台股21日一度下探至14,384.11點，尾盤反彈拉升收在14,424.52點，下跌124.78點。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
台股21日一度下探至14,384.11點，尾盤反彈拉升收在14,424.52點，下跌124.78點。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

台股21日開低走低，尾盤跌勢加劇，一度下探至14,384.11點，尾盤反彈拉升收在14,424.52點，下跌124.78點，成交量1,774.46億元。有股市小白抱怨，最近初入股市買了元大高股息（0056），看到股價下跌開始擔憂買錯。其他網友建議他「刪除APP」，並直言「不用看，時間拉長優勢就出來了」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他最近初入股市買了0056，希望追求穩定現金流，「雖然知道0056應該要放著領股息好，不需要一直盯盤，但看到數字一直往下跌，實在是有點疑慮這樣買對不對」。

其他網友紛紛安慰他「買美股也是跌，沒意外載浮載沉到明年吧，也許後年才會好轉變牛市」、「買這種就是定期定額就好，不用看，時間拉長優勢就出來了」、「台股ETF都差不多慘」、「006208+0056 刪APP囉！之後漲上去你又會後悔自己怎麼沒多買」。

有網友表示「你的策略都打算要存股了，且不想盯盤，熊市就是撿便宜的機會，就是買了放著，不過就分散性的話，可能還是要投資美股，畢竟0056只限於台灣的股票，地區分散性不足」。

還有人說「你要覺得開心，因為賣場突然特價了，不是要開心嗎？存股最重要的是心態，漲了反而覺得難過，因為怎麼變貴了，時間是你最重要的朋友，3年再來看也不遲」。

台股 Dcard ETF 0056元大高股息 存股

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