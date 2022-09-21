0050和0056兩者最大差別在哪？ 專家：選「它」錯失作夢機會

「股市的報酬怎麼來」

股票市場是企業向一般群眾募集資金的地方，也是一般民眾可以直接投資大型企業的地方，民眾提供資金讓企業可以依計畫擴張，企業也將更多的獲利回饋給投資者。

若企業獲利增加，基本上可以有兩種回饋投資人的方式，一個是股價成長，另一個是配發股利股息。

股價成長是受買賣交易者影響，企業獲利增加展現在財報上，投資人看好企業未來發展，於是更多人願意用更高的價格買進該公司股價，帶動股價上漲。

而股息股利是受董事會影響，公司今年獲利比較多，來年又沒有大型支出需要大量資金，就可以把獲利以現金股利的方式回饋給股東，公司董事會決定要配發多少錢。

若先排除整體大環境的影響，公司的獲利其實理論上是會先反應在股價上，公司營運好，獲得投資人肯定，股價會上漲反應。

而董事會會依據公司去年的獲利、帳上可運用的現金、與來年的資金需求，來評估決定今年要配發的現金股利是多少，而這筆發出去的現金，等於是公司淨值的減損，同樣會從股價上直接換算反映出來。

未來股價會上漲或下跌，與現金股利沒有多大關係，如果企業前景有疑慮，投資人反映出股價下跌，配再高的現金股利也不會扭轉局勢，也就是拿了股息賠了價差（貼息）。

若未來持續看好，投資人願意繼續以更高的價格買進，那配息完後的價格還是會繼續上漲，漲回除權息前的價格（填息），然後漲得更高，即使沒有配息，股價本來就會持續上漲。

所以追根究柢，投資人要在意的應該是企業的獲利好不好，而不是現金股利高不高，因為這股利還是要從獲利裡拿出來發的，看好未來發展，股價本就會上漲，與配息多少無關。

只是股價高低是受投資群眾的認知影響，還有整體大環境的因素，無法輕易認定合理股價是多少，後續股價會怎麼反映。但股利是董事會決定的，而股利又與去年的營運獲利結果相關，相對比較容易掌握可能會配發多少。

所以許多在操作股價價差上失利的投資人，最後會轉為存股族，不想管股價變化，只重視現金股利，而且會越挑發展越穩定，股價波動低的公司。

所謂發展越穩定，其實就是企業發展到一個瓶頸了，也不會有技術上的創新，要增加獲利大概就是要靠擴大市場規模，而且大者恆大，也不太容易被市場淘汰。

這樣的企業，可以預期其股價不太會有快速上漲的機會，也因為獲利穩定，可以穩定的配發現金股利，成為許多投資人的選擇。因為競爭力夠，配息又穩定，投資人接續買進，股價也不容易大幅下跌。

進一步延伸，高股息ETF與指數型ETF的最大差別在哪裡呢？

我認為高股息ETF通常是會挑選已經發展很穩定的企業，沒有大的資金需求來擴張，才比較有能力穩定的配發高股息。

而指數型ETF若是有包含更多的中小型企業，他除了企業市值規模以外，因不考慮配息因素，會比高股息ETF有更多機會挑選到還在看本夢比的個股。

本夢比的個股很可能尚未獲利，但其技術與未來發展可能是新世代的領導者（譬如特斯拉），這些高本夢比的個股可以為指數ETF帶來不少的價格漲幅，高股息ETF不會選進這樣的公司。

所以，雖然高股息ETF可以拿到比較高的現金股利，股價波動度或許也比較低，但相對於能包含中小型股的指數型ETF，他也錯失了那些很多人會追捧的新興股票，錯失了作夢的機會。

在股市多頭行情時，指數型ETF報酬會比高股息ETF來的高，自然也很合理。

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