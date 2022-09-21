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季配ETF股息發放不平均還可能0配？專家曝「關鍵原因」

聯合新聞網／ 孫太
圖／中央社。
圖／中央社。

孫太小教室：ETF沒收益平準金時...收到多少就發多少

以下列這檔ETF來討論，當沒有收益平準金時，4季分別配息0.432+0.039+0.031+0.168，其實集中在其中2季，剩餘2季分配較少，這是很有可能發生的。

畢竟台股幾乎都是集中在6-9月除權息，少數成分股才會有半年配或是季配的狀態，所以在沒有收益平準金的狀態下，ETF配息的現金流是比較不穩定的！且容易發生這季成分股配發多少股利給投資人，ETF就會在「這一季」幾乎通通發出的狀態。

在沒有收益平準金的狀態下，我這一季收到多少成分股的股息，基本上就是當期發出，因為留下來有可能因為基金規模持續擴大而造成股息縮水，那下次發放時反而像是拉低績效一樣。

舉個例子：

有一檔ETF基金規模10億，原本這季可以配發0.2元的股息，但只配發0.1，想說留下0.1元下次配發，沒想到等到下次配發時，基金規模成長變成20億，在沒有收益平準金的狀態下，當初可以配發0.1元在基金規模變大1倍之後會變成只剩0.05元可以發放，這樣是不是好像我這檔ETF績效不好似的，所以沒有收益平準金的ETF大多會選擇「當期發放」，道理就在此。

（某檔近期第一次配發股息的ETF一次發放很高利率的原因就在此，因為他的規模還在快速成長，若這次不發，下次發時反而不見得漂亮了！結論：所以不如漂漂亮亮的發第一次）

上述是基本思維，也符合一般邏輯和觀察結果，但大家也應該知道，一檔ETF配息多少最終是投信公司決定的，是否有保留成分股股息未發放在「沒有收益平準金」狀態下其實根本看不出來（因為無法觀測淨值組成），所以就以上思維為一般推估，這也能知道為什麼有些主打季配息的ETF在沒有收益平準金狀態下，有時反而配息是0的原因。

而如果採納收益平準金後，平均每季大約可以配發：(0.432+0.039+0.031+0.168)/4=0.168，搭配目前淨值回推大約年配息5％。

沒辦法，這檔並不是主打「高股息」，所以配息率本來就不是這檔ETF著重的重點！亮點是其季配息時間點為：1.4.7.10，基金也有一定規模，也不是剛成立，已經過了180天閉鎖期！有一整年度的配息資料可以參考。

但成分股和選股邏輯尚有疑慮，所以在孫太選擇衛星持股的標準和邏輯中並沒有完全符合。

1.互補性：不跟核心持股成分太過雷同，偏重半導體，但有重複成分只是比重不高；而配息時間則是完全互補。

2.積極性：衛星持股較活潑積極，且目前進入時機相對於之前更好，畢竟已經回檔修正一段時間。

3.現金流：維持季配息，有收益平準金，但採納收益平準金後配息狀態還要多觀察，非高股息，因此不能對殖利率有過高期許。

這檔ETF孫太暫時就不公布名稱了，因為要觀察的項目還有點多！但我把自己如何選擇衛星持股的標準和邏輯，財商思維的脈絡，提供給大家參考。

本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此

ETF 台股 配息

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