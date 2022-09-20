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金融股明年不會發股息？ 大俠「Google就能查」：懶就買00731

聯合新聞網／ 大俠武林
存股達人大俠武林認為，投資人懶得去研究各家企業各種產業，可以直接佈局00731。（本報系資料庫）
存股達人大俠武林認為，投資人懶得去研究各家企業各種產業，可以直接佈局00731。（本報系資料庫）

金控明年到底會不會發股息？

老實說這種問題真的太老生常談了，幾乎每年第四季都會有雷同的新聞標題出來考驗著投資人，如果您也懶得聽大俠一直在 BlaBlaBla 的心靈雞湯，那麼我們或許可以從下面兩個角度來去觀察，明年到底會不會發股息？

兩個角度：財政部預算書、金控基本面。

首先我們可以從財政部預算書來觀察四大官股金控明年股息預計要上繳多少現金股利，查詢的步驟如下：

1. 首先到 Google，打上財政部預算書。

2. 找財政部 112 年度單位預算案。

3. 下載 112 年度財政部單位預算案（完整）（PDF檔）。

4. 下載後打開 PDF 檔案搜尋兆豐金。

即可從兆豐金這個關鍵字找到其他八家財政部預算書中，預計要上繳的現金股利：

兆豐金融控股股份有限公司現金股利 1,371,653 千元，彰化商業銀行股份有限公司現金股利 645,829千元，第一金融控股股份有限公司現金股利 1,489,324 千元，合作金庫金融控股股份有限公司現金股利 3,651,323 千元，關貿網路股份有限公司現金股利 108,325 千元，華南金融控股股份有限公司現金股利 112,141 千元，臺灣中小企業銀行股份有限公司現金股利 33,350 千元，中央再保險股份有限公司現金股利 17,663 千元。

我們再根據財政部預算書中要上繳的現金股息來去除以財政部持有的股數，即可算出每股要上繳多少現金股利，才能達到預算書要求。

以下為計算後結果：

華南金預期上繳 112,141,000 元給財政部，而財政部持有華南金的股數為224,282,215股，計算公式：112,141,000 / 224,282,215 = 0.5。

兆豐金預期上繳 1,371,653,000 元給財政部，而財政部持有兆豐金的股數為 1,143,043,883 股，計算公式： 1,371,653,000 / 1,143,043,883 = 1.2 元。

第一金預期上繳 1,489,324,000 元給財政部，而財政部持有第一金的股數為1,489,324,135股，計算公式：1,489,324,000 / 1,489,324,135 = 1.0 元。

合庫金預期上繳 3,651,323,000 元給財政部，而財政部持有合庫金的股數為3,651,323,296 股，計算公式：3,651,323,000/3,651,323,296 = 1.0 元。

而最終這4家官股金控的股息，以及股票的部份到底能配發多少？還是要看最終的董事會決議，但我們能先用財政部預算書做些基本的預判。

而其他11家金控，我們可以用未分配盈餘來預計股息發放的狀況，目前已知富邦金未分配盈餘3,131億元、中信金905億元、元大金524億元、兆豐金421億元，而其他間因為今年資本市場波動較大股債齊跌，所以一切狀況還是得多追蹤各家金控的公開法說才能再做判斷。

如果投資人非常擔心持有的金控配不出股息的話，那就做好分散風險，把投資部位分散到不同產業類別上，比方說金融保險、電腦及週邊設備、通信網路、食品、水泥...等。

如果都分配得好，那就根本不用擔心哪一種產業今年發不發得出股息這種問題。如果投資人懶得去研究各家企業各種產業，甚至也不知道該如何決定每種產業類別的佈局權重，那就很簡單也可以直接佈局 00731FH富時高息低波ETF。

00731將成分股分散至：金融保險36.44%、電腦及週邊設備15.43%、通信網路業12.68%、食品類6.30%、水泥類5.8%、紡織纖維2.67%、電子通路業2.59%、百貨類2.56%、其他15.55%。

（以上資料統計時間2022/08/31）

如果這些所有成分股都一起不發股息？那我想台股應該也沒什麼公司能發股息了。

00731 FH 富時高息低波 ETF 這檔大俠我個人有做佈局，使用的方式就是用小資族也能夠佈的方式，而且做投資我個人一定用數十年以上的佈局，並且一定是拿丟到水溝也無所謂的閒錢來買這一檔，然後投資從不在某時刻做重壓，一定遵守資金控管慢慢買數十年以上，並且拿到股息後再滾入產生長期的複利獲利。

以下為小資族對帳單。

本文內容已獲 大俠武林 授權轉載，原文出處於此

2880華南金 2886兆豐金 2892第一金 合庫金 00731FH富時高息低波 元大金控 2891中信金

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