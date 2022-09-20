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股市小白想月存2萬買00878和「這檔ETF」 網反勸：All in 006208

聯合新聞網／ 綜合報導
網友打算每月投資2萬買股。台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
網友打算每月投資2萬買股。台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

近期股市漲跌幅度大，投資客叫苦連天。一名25歲的股市小白打算每月投入2萬元投資股市，預設配置為006208、00878，對此不少人都建議全數投資006208，也有人強調，不要投入全數存款，必須留有緊急預備金。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他今年25歲、月薪3.5萬，扣掉必要支出後，每月可有2萬投資股票，手上目前共有25萬存款，初步規劃投資各1萬的006208、00878，另外考慮是否再投資其他金融股。

其他網友紛紛留言「預留緊急備用金10萬，其餘定期定額都買006208，等到需要用錢或快退休時再分批賣出，改買00878，就有現金流應付退休」、「全買006208，如果喜歡現金流就6208、878資金8：2」、「以標的來說，絕對是全投006208，時局不好手上還是保留點現金」、「我自己是006208搭00692，已經2年半」。

不少人建議他要留下緊急預備金，不要投入所有存款投資，有人留言「今年並不適合投資，再多存點錢吧，不會害你的」、「我也覺得今年股市狀況不佳，投資小白保守一點比較好，然後不要全部的存款all in，一定要有預備金」。

Dcard 006208富邦台50 00878國泰永續高股息 存股

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股市小白想月存2萬買00878和「這檔ETF」 網反勸：All in 006208

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