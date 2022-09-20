50萬定存到期！他想月花2萬買0056、006208 網狂勸先做1事

許多人存到一定資金後會考慮透過股票理財，不過若是股市新手，隨意進場可能反而造成虧損。有網友近日存滿50萬存款，打算進行中長期的投資，每月各花一萬投資元大高股息（0056）、富邦台50）（006208），也考慮全買台積電。然而不少網友都建議他先「存錢」，等到整體金融翻轉再開始存股。

一名網友在論壇Dcard請益「50萬資金投資安排」，他表示，今年8月郵局定存到期，他打算以此筆資金進行中長期投資，目前打算每月各花一萬投資0056、006208，也考慮全買台積電。

然而不少網友都建議他暫緩進入股市的打算，有網友留言「存錢很辛苦的，你把錢拿去做一年的定存，一年後再來投資吧，現在進場將來你真的會欲哭無淚」、「繼續存錢」、「現在整體大空投，做多都是短線投機，你沒練過建議現金抱好等整體金融翻轉了，再開始存股，真的想要練操作麻煩虛擬單先練到能穩定獲利，不然小白進場就是賠錢而已」。

有網友留言建議「如果這筆錢你10年以上有可能動用，可存入高利率活存；如果不會動用此筆資金，可直接複委託VT投資全市場大盤或是006208單買台灣大盤都可以，不想單筆投入就拆分12期分批投入就行了；你投資週期很長，不太需要考慮配息為主的股票或ETF」。