存股該選高股息ETF還是金融股？ 她：買0055就不用選擇了

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，金融股備受小資族和存股族喜愛，即使在高股息ETF人才備出的今天，依然有著強大的生命力和廣大支持者，那麼在2者間做選擇……有沒有方法一次全都要呢？

台灣的投資人喜愛高股息的ETF，不外呼就是會配發現金，讓投資人有錢「入袋為安」的真實感。

除此，「金融股」也是股民長期存股之下的選擇，尤其是金控、銀行一類，給投資人的印象就是，股價相對親民好入手、配息穩定、殖利率高，倒閉的低率更是低。

那要投資金融股或是高股息ETF好呢？

網路名言說：「小孩子才做選擇，我們是大人了所以全都要！」

因為台股的市場上就有一檔成分股都是金融股的ETF，就是元大MSCI金融（0055）。

元大MSCI金融（0055）

成立時間：2007.07.04 上市時間：2007.07.16 發行價格：15元 追蹤指數：MSCI台灣金融指數 MS CI Taiwan Financials Index

指數以MSCI台灣指數（MSCI Taiwan Index）成分股為母體，選取上市且GICS（全球行業分類標準）產業分類為Financials（金融）的個股，包含銀行、金融保險、房地產公司，依流通市值加總，市值排在前85％的個股即為成分股，數量不固定；每年2、5、8、11月進行成分股審核與調整，目前一年配息一次，在11月。

簡單說，就是從「MSCI台灣」池子當中，單單將金融股類股挑選出來投資，而從代號（0055）可以得知是算資深的ETF，比元大高股息（0056）還要早半年上市。

而內扣費用近年都在0.58％上下，可以算是還錯的表現。

0055近10年報酬率與殖利率

0055在歷年的報酬率表現上的落差其實不小，去（2021）算是大放異彩，全年有跑出45.58％報酬率，根本就是「飆股」；另外2022年的第一季，大盤整體下跌，當時0055以超過9％的報酬率暫居排國內股票型ETF第一名，而殖利率近幾年也有拉高的跡象。

0055前10大金融成分股

資料日期：2022/08/31（取自元大投信官網）。

總結

所以該存金融股還是存高股息ETF？或是直接選擇持有一籃子金融股的ETF（0055）呢？

若是把0055放在其餘15檔金控股中比較，近10年含息報酬率來看，處在的位置可以算是不上不下，不是表現最好的前幾名，也不是績效上的落後組。

對喜愛存金融股的投資人來講，0055就是個「平凡」選擇，且配息沒有特別大方，所以人氣才不及各個高股息ETF，也比不上金融個股。

不過要提醒，分享的所有數據都是過去式，沒有誰能預設未來股價的走勢，要怎麼選才是最好，還是要交由投資人自行決定。

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