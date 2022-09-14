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00713改季配首次配發每單位1.45元 「這天」前買進能參與配息

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
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元大台灣高息低波ETF（00713），9月19日即將進行首次季配息之除息，每受益權單位發放1.45元，投資人在9月16日前買進並持有皆可參與配息。自00713宣布首次季配息金額後，日均成交量、盤中零股交易熱度均呈成長，截至9/5盤中零股成交股數大增2.6倍，顯示不少小資族選擇透過零股參與，強勢加入季配息台股ETF戰局。

00713自2017年成立以來，經歷從2018年美中貿易戰，一直到2022年全球升息抗通膨的數次利空事件，也參與到聯準會寬鬆政策引導下，股市多頭大漲走勢。2018年至2021年，各年度含息報酬率分別為-3.8%、21.9%、14.6%與31.8%，而2022年台股跟隨全球股市修正，00713今年以來至8月底，僅下跌5.7%，發揮出低波動特性；同時配息金額也從2019年的1.6元，逐年成長至2021年的3.15元，今年首次改為季配息後，也預計配出1.45元。

元大投信表示，高股息ETF要讓投資人配息「愈領愈有感」，有信心持續存股，最大重點在於選股邏輯能否克服多空循環考驗，以00713為例，其選股邏輯結合成長潛力、高股息兩大元素，定期買入評價被低估、賣出評價被高估的，並且以個股與個股間股價低關聯度，控制投資組合風險，使淨值具備長期成長力與抗震力。

目前00713最大成分股是台塑（1301）佔比約8.9％，第二則是台灣大（3045）佔比約8.88％，電信類股是在熊市中最抗跌的類股；主打低波抗敵的ETF自然權重在前三也不會太意外。

第三大成分股則是華碩（2357）占比也有8.32％，前三名權重加總約有26％。

其餘還有光寶科（2301）、仁寶（2324）、英業達（2356）等高股息ETF常見的電子成分；另外還有卜蜂（1215）、大統益（1232）、宏全（9939）傳統的食品類股。

（成分股資料截至2022年9月14日）

對於想存股領息的投資人，選擇標的時，股價長期的成長性需要納入考慮。當ETF股價從30成長到40元，就算指數配息率一樣維持5%不變，投資人拿到的配息金額將是年年成長，有利長期投資。以00713為例，2017年9月發行價格為30元，目前已成長至40元左右，光是資本利得幅度就達3成，成立以來的淨值含息總報酬更高達68.8％。

00713改為季配息後，也同步納入「收益平準金機制」，不用擔心配息被突然湧進的投資人稀釋，有利提供穩定股利。這次9月除息後，下次除息時間點為12月，今年將累計兩次除息，明年度開始則預計執行4次除息，除息月份為3、6、9、12月。

元大投信提醒，00713調整配息頻率後，初期配息可能有各次配息金額不一致，使ETF配息率波動的情形，投資人應合理評估配息水準，並留意ETF的配息率不等同報酬率，交易前宜同步注意ETF過去的配息紀錄、配息率以及報酬表現。

聯合新聞網／製作。
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元大投信 00713元大台灣高息低波 ETF 高股息 台股

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