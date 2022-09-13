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直接買0050還是「個股自組ETF」？ 網：績效不一定比較好

聯合新聞網／ 綜合報導
網友已有存ETF仍想買個股。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
網友已有存ETF仍想買個股。聯合報系資料照／記者侯永全攝影

投資股票分為很多種做法，投資人可視自身需求選擇不同產品進行投資。有投資人坦言，他在已有定期定額投資0050的前提下，還是會想投資其他個股，如電信股、金融股等。有網友建議他，若存金融股可試著自組投資組合，個股也可作為「調整比重」用途，不過也有網友坦言「我就懶，只會存0050」。

一名網友在論壇Dcard發問「有存ETF還會想要存個股嗎？」他表示，他目前定期定額投資0050，不過每次聽到身邊朋友分享自己的存股都是以個股居多，如電信股、金融股等，讓他有點心動，他詢問，感覺如果存對個股，報酬可能更優，然後就忽視掉存個股的風險，好奇問問有人也是有同樣的困擾嗎？」

其他有網友支持投資個股，有人留言「選擇存個股舉手，不想吃0050便當只好自己配菜了」、「如果是存金融股，可以試試自己做投資組合，我是搭配中信台股定期定股的自動選餐，先從類股選再用殖利率、EPS去篩選，其實很簡單」、「個股可以當成調整比重用的，但績效會不會比較好就不好說了」。

不過也有網友只存0050留言「只會0050的路過，我就懶」，另有兩者都投資的網友分享「存了兩年還是三年吧，目前報酬+20%左右，我覺得還可」、「我是買ETF先買三張，中信小資跟國泰高股都買入三張，後續看成份股佔比最高的再定期定額買三張，成效好的追到五張，等配息再買入金融股」。

ETF 台股 Dcard 0050元大台灣50

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