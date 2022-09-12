股市低潮怎投資？0050用時間、0056看價位買進 「三種人」適合存股

「在別人恐懼時我貪婪，在別人貪婪時我恐懼。」股神巴菲特的投資心法該如何活用、在股市低潮期間如何趁機做好功課存好股呢？

財經專家黃世聰於《聰明理財大小世》節目中說明，個股和ETF在大盤低落的時候，投資人該用什麼基準判斷買進的時機。

1.保守的新手投資人

過去都沒有投資目標，優先從存股族開始。

2.退休人士

屆齡退休，用存股來滿足未來退休生活的資金需求。

3.股息再投資計畫

領了股息願意再投入者，這種人也很適合當存股族。

已是存股族者需注意以下兩點：

利率敏感度

現金利率上升的過程中，存股勢必會遭受到比較大的壓力，定存利率上升的情況下，股市的表現也會比較不好。

目前美國聯邦的利率是2.25-2.5％左右，這一波的利率目標區間落在4％左右，以目前來看，調整時間利率還需要上升一段時間，在利率上升的過程，資金會往比較保守的倉位過去，所以對股匯市會造成某種程度的壓力。

通膨效益

通膨的程度或多或少都會吃掉股價的表現。

以目前的通貨膨漲率，美國是8.5％，利率的升值也還需要一段時間；股匯市都面臨相當大的不確定性。

走過低潮 存股族如何再進攻？

若是買個股的存股族，佈局的時間恐怖要拉非常長，過去可能一個月買一張當存股，現在就要變成兩個月買一張為宜。

或者可以換股，譬如現金的金融股就先不要加碼，調整成一些目前景氣循環相對比較好的產業。

而投資指數類型的ETF，就要用「時間」來看，從台股1987年到至今來看，每次台股回檔修正的時間約沒落在8-13個月左右，而台股在這一波的整理修正已經有8個月的時間，接下來就是所謂的時間佈局，可以每個月定期投入，後續應該最多還會有5個月的左右的修正，就很有機會往上。

但配股型的ETF就不能這樣看，因為通常大盤落底的時候是大型股先落底，但是個股未必會落底，因應個別公司的狀況落底的時間不一定。

而台股真正落底的時候，再開始去佈局配息型的ETF，因為主要是要看「價位」，也就是殖利率，當台股落底到一個階段，就可以考慮進場買進。

0050 vs 0056 必勝心法大公開

元大台灣50（0050）成立至今，不論是三、兩、一年，甚至是三個月的投資報酬率，其實都比元大高股息（0056）來得更好。

所以若是現在才要存股的人，且存股時間非常長，應該要選擇0050來存。

但希望有穩定配息報酬的投資人，會建議存0056，或是其他高配息的股票基金，如國泰永續高股息（00878）。

若是滿手套牢的投資人，建議可以用「時間」買進0050，預計還有五個月的落底時間，就在五個月內用時間慢慢佈局。

0056或配息型ETF，股息殖利率就是考量點，大盤往下跌的過程，如果進入投資人理想購買的殖利率，那就可以毫不遲疑的買進，比較不用時間去看，用「價格」去看。

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