0056輸00878一大截...多年股價30之下？專家：「此舉」讓報酬率上不去

網友一直詢問元大高股息（0056）是否會改季配息？其實我也不清楚啊！不過股利其實只是一個表象，來說說我的看法吧。

首先，0056是「基金」，基金就有一個淨值，股價是跟淨值連動，你在元大投信官網可以看到即時的淨值跟股價。0056淨值只跟30檔成分股的股價有關，白話文來講就是只有成分股的漲跌，才可以影響0056的淨值(股價)，所以怎樣討論都不會影響0056股價，請股友放心。討論只是讓你更清楚0056，幫助你做判斷。

如果0056的績效很好，投資人一定不請自來，但是0056是被動追蹤「台灣高股息指數」，經理人無法決定買進那些成分股。白話文來說，發行0056的元大投信無法決定0056的報酬率，是指數公司決定的。

那麼元大投信可以決定甚麼？答案是「股利」，看一下我在2021年參加除息的股利通知單，我持有90張，一張發放1,800元，總共可以拿到162,000元股利。但是元大投信將它分成2筆。

1.國內財產交易所得：拿到102,060元，比例高達63%，很高。這部分是0056將一些成分股賺到的價差，當作股利來配給我。

2.股利或盈餘所得：這是我投資0056，0056拿我的錢去買進30檔成分股，成分股配息給0056，0056再配發給我，這就是「股利或盈餘所得」，我拿到59,940，只有佔37%，很少。

白話文來說，0056領到的股利太少(或是規模變大不夠分配)，只好將一些成分股獲利了結，當成股利分配給我，這樣子才能維持「高股息」。或許你會覺得有給我股利就好，管他是不是財產交易所得？這個想法是錯誤的。你有沒有想過，這麼多年來0056為何股價一直在30元以下？就是將成分股獲利了結，拿來當成股利發放，所以淨值(股價)才一直趴在30元以下。長期投資，最忌諱中途獲利了結。

白話文來說，0056把我投資的30檔成分股，部分「獲利了結」來配息給我，所以報酬率才會上不去，才會輸給00878一大截！這是誰造成的？

就是因為台灣人太愛領股利，0056一定要維持「高股息」，然後大家都不清楚發放「財產交易所得」、「幫你獲利了結」的傷害，而且在除息前0056也不用公告要配發多少%「財產交易所得」(這一點合法，但是基於誠信…)，投資人一定要在除息後看到通知單才知道，但是也來不及了。

其實就是為了「規模」，去年0056如果不發63%的「財產交易所得」，1.8元的股利馬上會縮水成1.8X0.37=0.666元，這還能叫做「高股息」嗎？投資人跑光了，0056規模縮水了，經理費收入也縮水了！這樣懂了吧，一切都是為了規模，規模越大收入越多。其實就算不發放「財產交易所得」，這些錢一樣會在淨值內，投資人沒有損失，只是股利變少罷了。

就算去年擠出1.8元的股利，可是除息前(2021/10/21)股價是32.4元，2022/09/05股價是28.18，你賠上了4.22元價差，就算領到1.8元股利，總共還是賠上2.42元，就算是高股利你一樣賠錢。請問誰賺到了？答案是「規模」，0056是現在規模最大的高股息ETF。

網友問我0056會不會變成季配息，我不知道！但是你看了我前面的說明，就算變成季配息，也只是把一年的股利分成4份，不會變多啊！不會變多啊！而且就算今年配很多，但是如果跟去年一樣沒有填息，你還是會倒賠啊！所以千萬不要為了高股利就去追。0056納入太多景氣循環股，股價一直被影響，看看長榮的走勢就知道了。

「高股息」我覺得是糖衣，一切都是為了「規模」。你會在股利單上面看到「財產交易所得」、「公積金」、「平準金」…這些又是甚麼？白話文來講，就是要湊成「高股息」，吸引你買進，一切都是為了「規模」。

所以不要再被「高股息」、「年配」、「季配」給蒙蔽了，投信可以配很高的股利給你，這就是「糖衣」。但是投信無法左右報酬率，醜媳婦還是得見公婆。所以你看報酬率就對了，絕對不會被蒙蔽，報酬率才是王道。

以上只是分享個人看法，討論不會影響ETF股價，請安心服用，買賣也請自行判斷。

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撰文作者：陳重銘

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