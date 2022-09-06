月花1.5萬買006208 他問還要搭哪支標的？網一面倒推這投資法

投資有多種類型，不同投資方式面臨的風險及投報率也不盡相同。一名月薪3.8萬的網友打算每月投資1.5萬，正考慮全買006208，或是搭配00692、00878等標的，不少人都建議全數買006208即可，有網友指出「分開買沒有任何好處，不會風散到風險，也不會有預料之外的報酬，徒增麻煩罷了」。

一名25歲的網友在論壇Dcard發文表示，他每月薪水3.8萬，住家裡、不用孝親費、沒有女朋友、騎機車通勤、固定存錢1萬元，扣掉各種開銷還有1.5萬元可用於定期定額投資，目前正考慮全買006208，或是搭配00692、00878等標的。

許多網友都支持全買006208，留言「生活真單純，006208就夠了」、「我也投1或2」、「1、2差不多，就買006208就好，分開買沒有任何好處，不會風散到風險，也不會有預料之外的報酬，徒增麻煩罷了，3自己評估，如果喜歡高股息，唯一推薦00900，不要扭扭捏捏的買其它檔」、「1，我目前是只買006208，因為對其它也了解不多，反正大盤市值型ETF就夠了吧」。

還有網友留言「不要高股息，認真要高股息就選殖利率最高的00900，不然就全歐印00620，或開美股VT、VTI」、「006208+VTI+BNDW，別買00878 殖利率高不代表報酬率高」、「1或006208+VT」、「我006208+金融股」。