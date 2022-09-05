不看好台積電（2330）但投資0050？ 專家：做法簡直前後矛盾

網友來信問說某大師不看好台積電，問我的看法！我很好奇一點，這位大師出道就是推薦大家買0050，怎麼他看好0050卻不看好台積電，這不是很奇怪嗎？趕快來分析一下吧。

根據元大投信官網的資料，0050裡面的台積電權重約為47%(2022年9月) 這樣看起來0050根本有一半就是台積電，0050股價怎麼可能不被台積電影響？怎麼可能看好0050卻不看好台積電？好比你不看好阿湯哥的演技，卻很看好捍衛戰士的賣座，不是很奇怪嗎？所以，看好0050卻不看好台積電，這是很矛盾的說法。

常見的說法是0050分散到50隻成分股，就算台積電出事，0050還有其他49隻成分股，所以一樣可以長期投資。其實這個說法只有看到表面，見樹不見林。如果0050的50隻成分股分散很均勻，就每一隻佔2%左右權重的話，確實可以避開單一成分股的風險。

但是0050過度集中在台積電，成分股分配非常地不均勻，最後一名成分股南亞科的權重僅0.17%，就算上漲10倍也無法撼動台積電一天的漲跌，0050有30檔成分股的權重在1%以下，在台積電面前都只是跑龍套的存在。所以0050就是「成也台積電，敗也台積電。」毫無疑問。

再來有人說，當台積電不好的時候，0050會一直降低台積電權重，台積電的影響會逐漸降低。理論上是這樣沒錯，假設台積電從現在的47%權重一直降低到倒閉好了，對0050的影響就是47%/2=23.5%(一開始是47%，最後是0%，所以總影響就是一半)。

或許有人會覺得，0050下跌23.5%還好啊，還有其他49檔成分股來彌補台積電。這個說法又是錯的，一樣只看到表面。台積電佔台股大盤權重為28%，如果台積電大跌，請問大盤會好看嗎？其他權值股會不跟著跌嗎？所以絕對不可能發生台積電大跌，0050其他49隻成分股上漲的情況。當外資看空台股大賣台積電時，不會順便賣其他權值股嗎？如果台積電完蛋的話，0050其他49檔成分股一樣會很慘，0050一樣很慘。所以千萬不要人格分裂，無腦的以為就算台積電有事，0050也會沒事，這是很鴕鳥的想法。

其實啊，台積電是全台灣市值最大也是最賺錢的公司，你知道有多少兆的政府基金在台積電嗎？如果台積電完蛋，台灣股市恐怕也差不多了。理論講完了，用實際數字算給你看，請看圖片。

台積電從688高點跌到485，但是領到5.5的息，報酬率為-28.7%。

0050從152.4跌到113.9，領到3.2的息，報酬率為-23.2%。

兩者的報酬率是不是差不多，0050的其他49檔成分股，其實只幫0050少跌了5.5%。原因很簡單，因為0050一半是台積電，大盤重挫時會比台積電少跌一點，但是大盤大漲時，台積電又會比0050多漲很多。

投資人要知道0050不是一家公司，股價全靠成分股的表現。有大師常常說0050過去表現多好，所以長期投資0050，以後也可以拿到多少報酬率？很抱歉，這個說法又是錯誤的。過去是因為台積電從60漲到600，貢獻到0050才可以從50漲到150。如果0050要維持以前的報酬率，前提就是台積電要再漲10倍，你覺得有這個可能嗎？所以拿0050過去的績效來預測未來的投報率，是非常危險的一件事情。

又有人說，0050具有汰弱換強的機制，當台積電不好時就會被0050剃除，這個講法也太天真。0050最後一名成分股南亞科的市值為1613.6億，台積電的市值為12.58兆，如果台積電市值要跌到南亞科的後面，台積電的股價必須要跌到6塊以下，你覺得有可能嗎？完全是不可能的，所以台積電0050會一直存在0050裡面，不可能被剃除。

所以只要台積電好，0050就會好；只要台積電不好，0050就不會好。看好0050卻不看好台積電，是前後矛盾的說法。其實0050就是「成也台積電，敗也台積電。」所以我只買台積電，不買0050。上面的討論，我都是用數學、權重計算給你看，還有實際報酬率驗證，絕對不是無腦亂猜。

台積電能不能長期投資，就看業績表現啊，上半年獲利大成長，今年預估EPS會超過35元，也算是大成長了，所以我是不擔心的。想要投資股票，請你先具備正確的知識，無腦不是叫你亂猜一通、亂信一通，你會被網路上錯誤的觀念誤導。

好好的學習投資，你才不會被誤導。

撰文作者：陳重銘

臉書：「不敗教主-陳重銘」

出版書籍：《6年存到300張股票2022修訂版》

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