00878、0056該選誰好？專家：它僅上市兩年績效卻贏了20幾％

股票型ETF前三大資產規模，當中國泰永續高股息（00878）僅僅上市兩年（2020年7月掛牌），就突破千億，僅次於第一元大台灣50（0050）的 2508億和元大高股息（0056）的1442億，位居第三。

而受益人數最多的三個ETF也是這三檔，排序分別為，第一的0056的71.8萬，緊追在後的00878有61.5萬，第三則是0050的57.8萬。（資產規模和受益人數截止至8月25日）

由此不難看出，台灣的投資朋友非常喜愛投資ETF，不過時常有人提出0056和00878這兩檔要選擇誰好？對此，日前投資作家「不敗教主」陳重銘於臉書分享看法，他說明00878上市兩年，報酬率贏過0056近20％左右，1年贏了近10％，並且提出數據資料舉證。

「00878規模破千億，速度比0050、0056快多了！」陳重銘說網友問他，「00878既然這麼好，為何自營商一直賣超？」他解釋ETF非個股，00878在2年內規模從幾十億到千億，你怎麼看籌碼？一般公司的股本固定，才能夠看籌碼。

陳重銘說，ETF有特有的「造市商」，當投資人看好00878而一直買進時，就是由造市商跟投信買進，然後在股市中賣給投資人。造市商就是投資人在App中看到的自營商。

投資人會看到自營商一直賣出，其實是因為投資人一直買進，自營商在供給籌碼，所以如果用一般股票的觀念來看籌碼，反而看錯了。

陳重銘提醒：「投資股票要具備正確的知識，不要一知半解就窮擔心，也不要因為大師推薦0056就跟著買，2年已經少賺20％。」