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他拿500萬買0050、0056 網一面倒反勸退：美金定存最安全

聯合新聞網／ 綜合報導
網友打算投入600萬投資股市。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
網友打算投入600萬投資股市。台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

投資是一門學問，購買不同股票也須面臨不同的風險及投報率。有網友打算將手上閒置的600萬元進行投資，考慮投入400萬買0050、100萬買0056、50萬主動投資、50萬為金流。然而有大批網友都推薦他「全換成美金定存最安全」，也有不少人建議換掉0056，改投資0051、00878、00915，或乾脆都買0050。

一名網友在論壇PTT發文表示，他手上共有600萬閒錢，近期打算將此筆資金投入股市，初步規劃投入400萬買0050、100萬買0056、50萬主動投資、50萬為金流。

該網友表示，「看到現在覺得還是0050跟0056最穩，但也有一些像是00713很抗跌的也很吸引我，不過00713到目前都沒填息，有點抖」。

不過有許多網友都建議他投資美金，有人留言「全換成美金定存最安全」、「現在美金定存這麼穩，你不賺？」、「目前來講就是美金定存，升息階段3％跑不掉」、「美金歐印」、「至少未來一年內台幣不可能大幅升值，但美金利率多太多」、「美金定存穩穩3％，之後換回台幣還有利差」。

另外也有不少網友建議換掉0056，留言「等貨櫃三傻崩到疫情前再買0056」、「0056完全不需要，你都沒感覺0056的問題嗎？」、「其實我也是把0056砍光 改買種花，0056太多景氣循環股，準備跌爛」、「你買0056會哭死」、「0056換掉，買00878，也是股息」、「0056改季配再說」。

PTT ETF

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