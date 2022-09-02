曾聽信兩檔明牌慘虧500萬 財經主播靠「4心法」投資基金獲利200％

【文．李亞珊】

股神巴菲特曾說：「投資人不需要做對很多事情，重要的是要能不犯重大的過錯。」但現實是多數投資人因為忽略高報酬、高風險之間的關聯性，在投資路上慘遭滑鐵盧。

其中，有些投資人就此一蹶不振，有些投資人則是越挫越勇，找出失敗的原因加以改進，持續在投資領域深耕，財經主播王志郁即屬於後者。

擁有主播、主持人、YouTuber等多重身分的王志郁，擅長將艱澀的國際財經新聞，以白話、幽默的口吻解析。對最新財經話題皆能信手拈來的她，不僅背後下過一番苦功，在投資這條路上，她也繳過不少「學費」，這些失敗經驗卻成為她堅持投資理財的重要動力來源。

誤信明牌虧錢

卻成就投資之路

「不要白白輸掉錢，從哪裡跌倒就從哪裡站起來！」在專訪當日，王志郁從容坐定後立刻說道。她表示，許多投資人都樂於分享賺錢經驗，而她則是相反，將自己過去的失敗經驗，提供給年輕投資人作參考，來降低走錯路的機率。

王志郁過去公開分享過，聽信明牌而虧損500萬元的慘痛經驗。當談起這段經歷，她表示，宏達電（2498）、浩鼎（4174）是當時聽來的其中2檔「明牌」。「那時候完全沒預料到『股王』宏達電竟然會一路崩跌，最後只好忍痛停損出場。」

許多年輕投資人有了大筆虧損後，很可能不敢再踏入股市，但對當年還是投資新手的王志郁來說，這個虧損經驗沒有絆倒她，反倒成為助力，她不僅學習技術分析，也會善用在財經領域工作的優勢，持續增進財經新知與投資敏銳度。

每月定期定額買基金

長抱10年以上

對台股有一套個人操作方法的王志郁，最剛開始接觸的投資工具其實是基金，回溯投資基金的契機，她說，第一份工作是在公關公司任職，「看到許多前輩都背著名牌包，讓我很羨慕，但那時候買不起，於是就定期定額買『精品基金』。」

王志郁說，這樣等於是購買有投資名牌包公司的基金，當時定期定額每月投資3,000元，定期定額1年後有了獲利，「贖回後我就買了人生的第1個名牌包！」這個美好的投資經驗，讓她持續投資基金至今。

王志郁投資基金的期間比個股長很多，達10年以上，且以台股高股息基金與台股中小型基金為主，做法如下。

1.每月定期定額固定扣款

設定每月發薪日自動轉出固定金額到基金帳戶，待收入提高後，也增加扣款金額，以提高投資效益。

2.至少持有10年以上

選擇可長期持有的標的，避免頻繁進出場而增加交易成本，「買了就忘記」以創造最佳的投資效益。

3.分批贖回但不停扣

當基金獲利達到預設停利點時，將獲利部分贖回且持續扣款，也就是停利不停扣，才能繼續累積基金單位數，加速複利效果。

4.優選知名基金公司的基金商品

一般而言，大型基金公司會以較嚴謹的規範來把關基金的發行，同時基金團隊的管理能力與誠信也較具公信力，可降低投資損失的機率。

堅守投資原則

用正確心態執行交易

近期金融環境受升息影響，市場震盪劇烈，曾有大幅虧損的王志郁選擇謹慎操作，以因應市場走勢。王志郁分析，在市場行情多變的情況下，持有現金相當重要，除了防止過度損失，也將持續觀察情勢來逢低布局，並堅守個人操作股票、基金的原則，才有機會再獲佳績。

即使是誤信明牌導致大筆損失的投資小白，仍可從失敗經驗中，建立投資原則並嚴格遵守，以正確心態執行往後的每筆交易，王志郁以過來人身分建議，年輕投資人投資時，除了不聽信明牌，也須了解投資商品特性，以此擬定符合個人風險的交易策略。

更多精彩內文請見《Money錢》2022年8月號第180期