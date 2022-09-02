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台灣人對ETF過於盲目！「4件事」必知 專家：選對標的 跌反而更開心

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
圖片/ingimage
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人稱「基金教母」的蕭碧燕於YouTube頻道《品觀點》分享，投資新手、小白的心法，她認為投資人一定要了解自己的標的產品，選擇到好的標的的時候，做長期投資就不要輕易停扣，尤其在股市大跌時更是忌諱。

以下為影音內容：

定期定額的關鍵

1.選對扣款標的

挑對產品很重要，挑錯了時間成本就要投入很久，才有可能會賺到錢；如果等不了那麼久，就會陷入一直住在套房的窘境。

2.停利不停扣（損），低點絕對不停扣

那有什麼情況下投資人會想要停扣，負報酬太多、長時間都是負報酬。

所以景氣循環太久的產業，就要盡量避免，這時候就盡可能不要挑那樣的基金來做定期定額

建議投資小白第一筆投資從台股開始，且台股每天的資訊充足及時，而且沒有匯差的問題。

尤其股市跌的時候停扣是最忌諱的，因為都沒有買到低點。

3.不在乎過程，只在乎結果

確認選擇正確標的，就好好執行定期定額，中間的漲跌不是太重要，長期下來獲利即可。

4.漲開心，跌要更開心

嚴格執行以上要訣，就能達到：傻傻的買，聰明的賣，穩穩的賺。

台股基金分成三大類

分成三大類：一般股票型、科技型、中小企業型。

建議新手不要先從至中小企業型挑，因為算過10年的報酬率，雖然中小基金的報酬也算高，但它卻沒有一般股票型跟科技型來的多。

那純科技型的一般報酬率會比一般股票型來的多，但是科技型的波動較大，就會怕投資的新手受不了；所以就從一般型的股票開始。

加碼秘訣

既想多存單位數不外乎加碼；加碼不外乎:加金額、加扣款次數、加基金、甚或加買單筆，想訂報酬率跌多少？淨值跌少？指數跌多少？跌破1年、5年、10年線...其實都行。因為加碼無一標準答案，參考的要點：「資金」跟「勇氣」

依據自己的資金及勇氣狀況：訂一個自己可執行的加碼規則，並紀律執行

如果是第一次想要加碼的人覺得無所適從，可以參考以下方式，就是把要加碼的資金分成1年半，分批投入；假設有18萬，那就每個月加碼投入1萬元，1年半就會投入完畢，不要把錢一次 All in 進去，邊執行加碼也可以觀察當下的行情。

ETF要注意事項

1.要清楚明白你要買的ETF追蹤哪些個股？個股的比率？再確定是否是你想買的類型

台灣投資人對ETF有盲目盲從，常常都不去了解一檔ETF持有什麼股票，追蹤什麼樣的指數。

2.該ETF規模不要太小

3.該ETF每天的成交張數不要太少，以免成為殭屍ETF

4.反向ETF及2倍（或3倍）ETF不是用來長期投資的，更別定期定額，法人外資買它都是策略的運用，一般投資人應該要遠離它

本文內容與 品觀點 合作產出。

ETF 台股 定期定額

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