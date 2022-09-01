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想存民生股？高齡化下投資洗腎和電梯業 網：崇友（4506）、佳醫（4104）

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／本報資料照片
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股票類型百百種，投資人可依照不同需求選擇不同的投資標的。有網友好奇，台灣民生股不會在短期內大幅漲跌，不過投資人卻比較常討論金融股或大盤ETF，質疑是因為民生股「不夠性感」。其他網友解釋，「因為股價波動小、漲跌慢，如果突然殺一根下來可能要等個3到5年」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「民生股不會在短期內大漲大跌，能穩穩賺錢，但感覺大家講金融股或者大盤ETF比較多，甚至當沖的文章還比研究個股的多，想和大家討論看看為什麼會是這樣？台灣的民生需求股為什麼討論度不高，是因為沒有好標的嗎？還是因為漲跌幅都不大，不夠性感呢？台灣有什麼推薦的民生股嗎？」

其他網友則解釋，「因為波動不大比較少人會參與在其中，我個人不建議買，因為股價波動小、漲跌慢，如果突然殺一根下來可能要等個3到5年，好的標的很多，就是基本面佳的股票，但妳要思考一個問題，基本面好不代表股價一定好」。

有人則說明，現今處於高齡化的社會，洗腎的產業還有電梯業，一定會越來越好，「崇友（4506）、佳醫（4104））」。

還有網友留言「漲跌幅不大，那買他幹嘛？」、「台塑化（6505）、南亞（1303）、亞泥（1102）」、「上網打食品股一大堆」、「銀行股不管怎樣都會用到錢，證券股也可」、「食品股、殯葬業、藥局等在存股社團討論很熱絡啊」、「中華電信（2412）」、「台鹽，每天都在吃得東西想必非常穩定」。

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