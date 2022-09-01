0056賺股息賠價差...領到股利該怎用？ 網：配息就是為了留住股東

股票分為多種類型，部分股票會發放股息給股東，有網友質疑，「一家公司如果錢很多，要做的應該是把錢拿去發展，而不是一直拿來回饋給股東」，不少網友也分享領到股息後多會繼續加碼投資，有人直言，配息就是為了留住股東，否則沒有股東也沒有資金。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「美股很多公司是不發股息的，所以他們的股價也表現得很漂亮，一部份也是因為美國的稅很重，當然缺點也是往下掉之前沒出手賣，就是什麼也沒有」。

該網友質疑，「台灣的股票就很愛配息，甚至元大高股息（0056）這種賺了股息賠了價差的產品賣的也是嚇嚇叫。我自己是覺得一家公司如果錢很多，要做的應該是把錢拿去發展，而不是一直拿來回饋給股東」。

該網友詢問，「領到配息以後你會存著？還是馬上拿回去繼續加買原標的？我自己是拿回去買原標的啦」，其他網友則留言「再加碼，今年領20w蠻爽的」、「我買00韭00，領了股息繼續買」、「繼續加碼原標的」，也有網友建議「不缺錢的話可以領來買別的存股標的不一定要買原標的，雞蛋放同一籃子有風險」。

另外還有網友解釋，「公司配息也是為了留住股東啊，沒有股東哪裡有資金？再說配息的錢對公司來說很少，並不會影響發展大局，台股倒是很多炒作股不配息，只能賺價差，基本面爛到掉渣的那種」。