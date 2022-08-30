貸房貸買股該0050還0056？網曝「都一樣」但這原因被勸退

投資股票需面臨一定風險，不過若懂得操作，就可透過股市錢滾錢。有網友考慮「貸房貸買股票」，只是無法決定該買元大台灣50（0050）或元大高股息（0056）。有網友分析直言「這兩支股票本質一樣」，另外還有不少人提醒他「不要把未來想得太美好」，建議投資股票不要借貸，應以閒錢投資。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他發現0056平均股息超過8％，他若將房子拿去貸款投資，只要利息在8％以下，他就有個穩賺不賠的被動收入，不過擔心高配息的ETF得犧牲股價。

該網友也考慮投資0050，他認為，0050雖然配息較少，但股價較好，缺點是得分批持續賣出才能還房貸，他也擔心若熊市持續會出現資金缺口，他詢問，「0056 看起來是低風險低回報，0050看起來是高風險高回報，想問大家會怎麼選呢？」

有網友分析指出「0050分批賣跟0056領息不賣，嚴格來說本質上是一樣的，0050會越賣越少，但是0056領息的同時，雖然總數不變，但是每股價格也會比0050更低」。

不少人都建議他不要借貸投資，留言「買股要用閒錢買，不要借貸」、「妳要確定股息以後平均會超過8％欸，還要確定你賣股票時股價不會低於買進價值。把未來想太美好可能會出事喔」、「投資不要投機，未來用想的都很美好」、「你都覺得熊市會一直持續下去了，那怎麼還要選？」