數位中介服務法引眾怒！負面聲量飆 學者：比論文衝擊還大

image source：YouTube/NCC

文/陳宣懿

國家通訊傳播委員會（NCC）提出《數位中介服務法》草案，將納管PTT、Dcard、YouTube、Facebook、LINE等平台，因有危害言論自由的疑慮，引起反彈。對此，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚認為，若《數位中介服務法》草案通過，未來在網路聊政治、聊八卦，幾乎都可能被檢舉就下架。賴祥蔚說：「其實要遏止假訊息，加強實名制最快最單純，做到『言責自負』就可以了。」究竟這一週以來《數位中介服務法》的網路聲量如何？網友近期討論《數位中介服務法》會出現哪些關鍵字？

《數位中介服務法》聲量逼近10萬 網友灌爆蔡英文臉書

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/08/15～2022/08/21）統計，《數位中介服務法》近一週聲量出現兩個聲量高點。聲量最高點出現在8月20日，共98,002筆討論。因為《數位中介服務法》有許多意見仍待釐清，因此，NCC當天宣布暫緩辦理8月25日中介法草案公聽會，待釐清各界意見後再行辦理。不少網友灌爆蔡英文總統臉書，而新北市長侯友宜也發文表示，「不論什麼觀點，每一個人說話的權利， 我們都應該要全力捍衛！」

另外一個聲量高點則是出現在8月18日，共14,296筆討論。NCC當天舉行第3場「數位中介服務法草案公開說明會」，找來PTT、Dcard、巴哈姆特、臉書、LINE等網路平台業者與會，也讓社會掀起討論。與會業者認為此法有許多技術與實務上無法做到的部分，PTT法務部顧問許哲仁更直言，PTT非營利平台，草案要求大的商業平台應該要負擔特別義務。「若PTT也被納管，根本不可能做到，將形同關站。」

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負面情緒筆數遠超正面筆數 好感度低至0.23 學者：反彈有道理

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/08/15～2022/08/21）統計，網友近一週對《數位中介服務法》的好感度僅有0.23，負面情緒遠多於正面情緒的筆數。負面情緒的聲量是正面情緒的4倍。中國文化大學廣告學系教授鈕則勳則表示，「此法衝擊民進黨年底選情，比林智堅論文衝擊還大，因為直接挑戰憲法言論自由的底線。」東華大學教授施正鋒進一步指出，負面聲量會如此大因為中介法從源頭去管制，讓人感覺到在控制思想，會讓人質疑難道行政權真有那麼大，所以反彈是有道理的。PTT有網友認為，「NCC砍掉好嗎？沒功能的組織」、「綠色恐怖，開始要限制網路言論了」。多數人不滿NCC推出數位中介服務法，就連行政院長蘇貞昌也定調踩煞車。

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數位中介法近一週關鍵字 「惡法、侵害、言論自由、撤回」入列

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/08/15～2022/08/21）統計，近一週《數位中介服務法》網路關鍵字，除了「NCC、國家通訊傳播委員會」，包括「強推、惡法、侵害、言論自由、撤回」等都包含在內。NCC要推《數位中介服務法》草案，但還在公開說明會階段就已經引發「侵害言論自由」質疑聲浪。不少人認為《數位中介服務法》是惡法，NCC不應該強推此法。對此，NCC強調，該草案僅為初版，先前所蒐集的各項建議，都會審慎評估考量，沒有部分人士所稱「強推」之情事，希望本草案能回歸理性討論。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年08月15日至2022年08月21日。