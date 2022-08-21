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數位中介法踩煞車 NCC：只是草案初版

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國家通訊傳播委員會（NCC）舉行「數位中介服務法」草案公開說明會，邀請相關單位、業者與專家到場共同討論數位中介法條文罰責。記者杜建重／攝影
國家通訊傳播委員會（NCC）舉行「數位中介服務法」草案公開說明會，邀請相關單位、業者與專家到場共同討論數位中介法條文罰責。記者杜建重／攝影

數位中介法踩煞車，NCC出面說明！NCC 在週日（21日）緊急發布新聞稿表示，該草案僅為初版，也沒有提送到行政院與立法院，所以沒有「需要撤回」的問題，更沒有「部分人士所稱強推之情事」。NCC強調，未來將持續蒐集意見，凝聚共識，並確保溝通過程公開透明。

由於數位中介法草案嚴重危害言論自由，已形同「叫PTT關站」。日前NCC兩度召開數位中介法草案公聽會，都引法在野黨、平台業者、學者與年輕網民強烈的怒火；行政院長蘇貞昌迫於壓力，週五曾強調「等到大家都能接受時，再繼續進行」，定調暫緩該草案。

NCC出面緩頰

NCC在新聞稿中表示，因應過去幾年性私密影像、網路詐欺與假訊息等議題，各界紛紛要求政府提出解決之道，並針對《數位中介法草案》提出三點說明：「草案僅為初版，將持續蒐集意見」、「立法需要匯集民意，凝聚共識」與「溝通過程公開透明，期望能理性討論」。

NCC參考歐盟數位服務法等外國立法框架，草擬數位中介服務法，希望透過數位中介服務提供者的「業者自律」、「公眾他律」及「政府執行法律」的問責機制，保障使用者權益。

日前舉辦數位中介法草案公聽會，引發強烈反彈。行政院長蘇貞昌表示，如果數位中介法在實務面、操作面還有不及，或者需要再溝通部分，請相關部會要積極交流，必須等到大家都能接受時，再繼續進行，定調「數位中介法修法踩煞車，待各界都同意才實施」。

鄉民、網路平台恐遭殃

對於原本的數位中介法草案，巴哈姆特副執行長陳建仁指出，該草案規範，「任何人得以通知特定資訊為違法內容，並讓平台知悉」，但平台業者得通知的做法，就是不管真假都先「刪除」，因為在第一時間無法判斷情況下，這就是最好的自保方式，卻會對台灣網路言論自由造成非常大危害。

政治大學法學院副教授廖元豪指出，該法規規定，主管機關有權對違法內容加註警語，且規範圍相當大，變成「政府說你是謠言，你就是謠言」的問題。最後，民眾或平台業者會因為特定言論容易被下架或標註，形成「自我噤聲」的寒蟬效應。

數位中介法將對網路平台進行管制，也引發PTT網民不滿，發布多則留言「本推文違反數位中介法已被刪除」、「我還以為我在共產黨！言論自由無價，誓死捍衛自由言論的權益」與「民進黨就是再建立白色恐怖時期的警備總部」等言論，怒批數位中介法嚴重侵害言論自由，形同「叫PTT關站」。

在野黨發力齊攻

國民黨日前質疑，一旦通過數位中介法，政府就可以認定不實的網路資訊，即可依該法要求網路平台業者加註警示，甚至可以交由法院裁罰，違者最重還可斷網。該黨指責，民進黨政府如喬治歐威爾小說《一九八四》那樣，成為了能夠判定真相的「真理部」，創造出網路新東廠，呼籲「蔡政府勿橫柴入灶」。

時代力量黨主席陳椒華指出網路謠言的情形相當嚴重，過去時代力量受到許多謠言的傷害，隨著網路傳播科技迅速進步，惡意或不實言論甚至報導標題殺人帶風向的影響力越來越強，台灣確實需要一個監督機制，「但絕對不是目前NCC這個粗糙的版本」。

連自家立委都有反彈聲浪，民進黨立委高嘉瑜日前透過臉書貼出自由時代雜誌總編輯鄭南榕的照片，強調「言論自由絕對是所有民進黨人都該誓死捍衛的」。

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如果民進黨政府強推數位中介服務法，未來在各類網路論壇上，服務提供者因擔心鉅額罰款，乾脆自我審查刪除貼文。舉個例子，2019年底網路論壇PTT上一篇「武漢疑爆發非典型肺炎冠狀病毒群聚感染？」如果套用數位中介法，可能不到一小時就被版主懷疑是謠言而刪除，設錯鬧鐘起床的疾管署副署長羅一鈞，不會看到這篇文，台灣防疫單位無法超前部署，與歐美同步疫情大爆發；這篇「謠言」當時救了多少人，民進黨政府心知肚明，但為了謀政治利益，與黨作對，就是謠言。

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