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數位中介法「Line對話也會被審查」？ 網吶喊：還我言論自由

聯合新聞網／ 綜合報導
國家通訊傳播委員會（NCC）18日進行《數位中介服務法草案》第三場公開說明會，草案內容引起網友擔心「將箝制言論自由」。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）18日進行《數位中介服務法草案》第三場公開說明會，草案內容引起網友擔心「將箝制言論自由」。圖／聯合報系資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）18日進行《數位中介服務法草案》第三場公開說明會，與會過程中PTT法務部顧問許哲仁更直言，法令通過，規管PTT「就跟逼我們關站並無不同」，而此法也引起許多論壇網友討論，認為將限制言論自由。

NCC於18日邀請資訊儲存服務及線上平臺服務業者與公協會參加，針對《數位中介服務法草案》發表意見，不少數位平台、數位行銷業者都表示對法令規管的不滿與不安，包含DcardLINE等業者皆發聲，其中LINE表示，這套法令規管範圍納入了LINE「我們很遺憾」，但是若政府要管理所有一對一對話，要加註警語和限制，這將涉及言論管制，以及憲法的機密保障等原則。

許多Dcard網友看見這樣的消息，紛紛留言表示「跟中共越來越像了」、「可憐啊，台灣自由持續倒退」、「紅共還沒來，我們先成為綠共了」，也有人分享自己在中國交換的經驗，表示曾被叮嚀不要在微信上亂講話或討論敏感議題，覺得連通訊軟體的言論也要被管制很誇張，結果「有生之年在台灣也要上演一樣的戲碼了嗎？」。

也有網友相當擔心自己未來的言論會遭到監視或審查，表示「以後我跟自己家人的私人對話也要被監控了嗎？」、「這要怎麼阻止啊」、「還我言論自由」，有網友更質疑「這樣沒有違憲的嗎？」。

NCC日前也針對此草案表示，草案中設有「安全港」的免責條款，即平台上有違法內容或遭到用戶求償，只要符合特定的條件，即得以免除民事或刑事責任，對中介服務業者提供免責的保障，且相較過去，也增設了中介服務業者的救濟機制，提供使用者救濟的管道，這是過去法律所沒有納入的，包含移除或限制接取內容，或是帳號被停權等，可以保障使用者權益。

NCC Dcard LINE 數位中介法

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