高醫候診頭胸遭近距離開槍 仰躺椅背血流滿地嚇壞民眾

高醫耳鼻喉科診間今天發生槍擊案，56歲王男頭部、右胸被近距離開槍，有生命危險。警方訪談王男妻子等人要釐清案發原因，初步懷疑是債務引發殺機。中午12點多，醫院已宣告王男不治。

王男中彈照片也曝光，中彈後往右倚靠在診間椅背上，地板、椅背都是血跡，其中一發子彈貫穿椅子，警方在現場找到一顆彈頭、2顆彈殼，由於當時診間人滿為患，候診民眾聽聞「碰」聲響，往王男方向看去，滿是血跡，嚇得驚恐逃離現場。

高醫副院長戴嘉言表示，王男經搶救後宣告不治，為頭部、胸部中彈致死，醫院會給予家屬協助；王很久沒來就醫，至於今天診間報到時間，需要調閱電腦資料才知道。

警察局長林炎田受訪表示，經影帶調閱及相關資料建置，已鎖定特定對象追查中，初步了解，雙方之前就認識，有恩怨所致，才導致凶嫌行凶，市長陳其邁已到院關懷及了解偵辦進度，並指示警方在最短時間將犯嫌查緝到案。

警方初步掌握犯嫌，戴鴨舌帽，穿白色上衣，黑色牛仔褲，身高約170公分，會調監視錄影帶追查，盡快查獲到案，由於嫌犯是預謀犯案，逃逸過程，槍枝是制式或土製，及嫌犯背景，都要進一步調監視器進一步了解。