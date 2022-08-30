「居然在kk園區當人蛇幹部」她看新聞驚見自己超渣前男友被逮

日前新聞報導緬甸KK園區詐騙問題嚴重，不少自願從事詐欺的人乘機「混入」返台，有十六名台灣人日前從園區離開入境泰國，在曼谷機場被攔下，刑事局查出是到當地從事詐騙，其中三人是通緝犯。有一位女網友PO文，說日前在家看新聞播報，從新聞中居然驚見到自己熟悉的人，而且還是到柬埔寨當詐騙集團幹部，被逮三人中竟然有她的超渣前男友，讓她超傻眼。

有一位女網友丁香花在臉書社團「爆料公社」發文表示，「一早看到新聞說十六人從KK園區返台，其中3人疑似人蛇集團幹部！一開始沒覺得怎樣，但看到照片我傻眼了，媽呀！是我前男友耶！」新聞內容特別寫了她前男友的資料，她本想說可能剛好同姓，但看到經查有桃園地院偽造文書的案底，確認就是他的前男友無誤。

原PO說道還好當初有告他，猜應該是這樣的前科，警察才會特別查看到他的案底，加上他可能又犯案被通輯，新聞才會特別寫他吧？還寫到她前男友從事假愛情詐騙，沒錯這就是她前男友最擅長的事情。害原PO不禁憶起五年前跟他在一起時種種不堪回首的情境，說她前男友算蠻厲害的時間管理大師，同時跟她及多位女好交往，還偷用她的信用卡及錢，很慶幸當時有報警處理。

記得當時談分手時，前男友還跟她下跪，原PO還得知他不但到處欠錢還偷竊，甚至在原PO的平板谷歌搜尋紀錄看到他居然有查過「要怎麼用房子借二胎」，太可怕了！要是當初跟他結婚，肯定財產不保啊！最扯的是他居然在與她交往中，還跟別的女生跑去登記結婚，直到原PO去報警時偵查隊長才告知原PO說他結婚了你知道嗎？害她成了破壞人家家庭的小三，現在想想她前男友的種種事蹟，真的是集渣男特質於一身的經典啊！

原PO說她與前男友分手已五年，說他常態性謊話連篇，抓包死不承認，當初教訓不夠深刻才會死性不改，真的可悲詐騙到柬埔寨去當幹部，實在是個廢渣，不知道台灣法律會判他多重的刑責？但是最可憐的應該是他在與原PO交往時，偷偷跑去登記結婚的那個女生，「聽說那個女生還幫他生了兩個小孩」。