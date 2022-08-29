台南3男子柬埔寨遭槍殺 警方不排除黑吃黑

3名台南男子在柬埔寨遭槍殺身亡，台南市警局初步調查，這3人有多項前科，警方不排除熟人下手或「黑吃黑」，但因事涉無邦交國，又無司法互助，只能交刑事警察局處理。

在柬埔寨遭槍殺身亡的26歲程姓、27歲葉姓男子，家住台南市仁德區，34歲林男家住東區，3人前科累累。

警方調查，綽號「衡仔」的程男，有傷害、恐嚇、槍砲等前科；綽號「博仔」的葉男，有毒品、恐嚇取財、殺人未遂、妨害自由、強盜、組織犯罪等前科；林男有組織犯罪、毒品、槍砲、殺人未遂等前科。3名死者有黑道背景，但和竹聯幫無關。

警方內部推測，這3人遭槍殺有數種可能性，一是林男先槍殺程男和葉男後再自殺，二是「黑吃黑」，中國幫派殺人，三是柬埔寨警方攻堅時槍殺。

不過，事涉無邦交的柬埔寨，且無司法互助，地方警局毫無施力點，只能將調查結果報呈刑事局，死者家屬也希望釐清全案和死因。