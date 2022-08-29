台男疑在柬埔寨遭槍殺 母求助盼前往處理後事

柬埔寨媒體昨天報導有3名台灣男子在金邊遭槍擊身亡，台南警方至今天中午為止，接獲2名死者家屬報案，其中1名死者母親更透過民代發聲，盼政府協助前往當地處理後事。

柬埔寨媒體「柬中時報」報導，昨天晚間金邊一處公寓發生槍擊命案，3名台灣男子遭槍擊身亡，台灣網路也從昨晚開始流傳此案相關照片，有網友指稱3名死者都是台南人，其中27歲程姓男子與26歲葉姓男子住仁德區，另一名是住東區的林姓男子。

台南市政府警察局歸仁分局長邱顯良今天接受媒體聯訪表示，分局先後接獲葉姓男子的母親及程姓男子的哥哥報案，指稱有家人在柬埔寨遇害，警方依規定受理並通報刑事警察局、外交部等相關單位，也報由檢察官指揮偵辦。

邱顯良指出，報案人向警方表示，是透過其他管道得知家人在柬埔寨遇害，並非看到新聞報導才前往指認，先前只知道家人是到柬埔寨工作，但不清楚工作內容，經初步清查，程、葉2人在轄內沒有刑案紀錄，也沒有被通緝，至於前科資料因涉及個資，僅在調查時當參考，不便對外公布。

歸仁警分局指出，網路流2名男子均有竹聯幫派背景，並非屬實，警方仍針對相關細節釐清調查中。

葉男母親另透過民進黨台南市議員郭鴻儀發聲，希望政府能協助前往柬埔寨處理後事，把孩子的遺體或骨灰帶回台灣。

郭鴻儀接受媒體聯訪表示，葉男母親說，雖然最近新聞一直在講柬埔寨的事，但仍有不少年輕人受到誘惑，希望政府能積極處理帶頭去柬埔寨的這些人，才能避免更多年輕人上當。