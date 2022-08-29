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台南3名累犯死在柬埔寨血泊中 網友一句話突破盲點

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南3名男子傳出昨晚在柬埔寨首都金邊的公寓被槍殺，警方查出皆有不少前科。圖／翻攝PTT
台南3名男子傳出昨晚在柬埔寨首都金邊的公寓被槍殺，警方查出皆有不少前科。圖／翻攝PTT

台南市最近不平靜，繼發生雙警割頸命案，今天再傳出3名台南人赴柬埔寨，在當地被槍擊身亡的消息，而3人在台時前科累累，疑似前往柬國也從事不法，對於3人死亡，網友議論紛紛，更有網友點出，「900多人失聯、300多人報案，其他沒報案的....」，懷疑可能在柬國的工作內容可能都涉不法。

今天一早網路上就傳出柬國當地一場槍戰後，3人死在血泊中的血腥畫面，網友發揮鍵盤俠的精神，找出3人身分及相關資料，也經警方證實確為台南人，同時3人在台灣有包括槍炮、組織犯罪及詐欺等前科，雖然柬國警方尚未確定3人死因，到底是內鬨、還是被尋仇，但3人顯然並非被騙到柬埔寨的受害者。

PTT台南版也引發相關的討論，不少網友對此表示「死好」、「怎麼一堆8+9都在柬出事」、「仁德人、嗯...好像也不太意外」、「相由心生」、「台灣真不愧是犯罪天堂」、「台南是怎麼了」、「這些人不意外」、「為民除害」、「大膽用槍」。

由於之前的殺警案中，嫌犯是台南明德外役監的逃犯，因此也有網友檢討台灣的受刑制度，「這些人前科這麼多卻都只有30多歲，顯示沒有關多久就出來了」，也有人檢討近期受關注的柬埔寨求職被騙，認為其實多數的人都知道自己要前往柬國從事不法，只是為了錢而去，沒想到自己也被設陷。

而根據刑事局最新公布，清查國人滯留在柬國人數為4657名，其中900人失聯，有305人報案遭拐賣。網友認為剩下沒報案的，可能多數都是有問題的。

3名台南人死在柬埔寨引發網友在PTT上討論。圖／PTT
3名台南人死在柬埔寨引發網友在PTT上討論。圖／PTT
3名台南人死在柬埔寨引發網友在PTT上討論。圖／PTT
3名台南人死在柬埔寨引發網友在PTT上討論。圖／PTT
3名台南人死在柬埔寨引發網友在PTT上討論。圖／PTT
3名台南人死在柬埔寨引發網友在PTT上討論。圖／PTT

柬埔寨 詐騙

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