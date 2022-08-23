防堵境外求職淪人口販運 高檢署：加強網路巡邏

高檢署今天表示，經檢警調召開「詐騙國人至境外從事電信詐欺案件相關策略」研商會議，決議加強網路巡邏、強力偵辦誘騙民眾出國的不實訊息，自來源端防堵此類案件發生。

台灣高等檢察署發布新聞稿指出，研商會議於昨天舉行，召集台北、桃園、高雄等地檢察署，以及警政署刑事警察局、法務部調查局等司法警察機關，針對詐騙民眾至境外從事電信詐欺案的現況提出分析。

新聞稿指出，會議針對識詐、堵詐、阻詐及懲詐等共11項議題，研議策進作為，並達成4項共識如下：首先，警方於機場報到實施關懷提問時，如查知顯有犯罪嫌疑者，應報請地檢署檢察官指揮偵辦。

其次，建置「被害人及被告資訊整合資料庫」，蒐集各項入出境資訊，運用大數據分析，提供檢察及司法警察機關查詢，向上溯源，強力追緝幕後人蛇集團。

再者，對於救援返國的國人，經鑑別為犯罪被害人者，應即通報相關機關，依人口販運防制法等相關規定給予協助，財團法人犯罪被害人保護協會也應適時介入關懷，提供協助。

最後，針對在臉書（Facebook）等網路社群發布誘騙使國人出國的不實訊息，加強網路巡邏，強力偵辦，並聯繫刪除。

高檢署表示，研商會議邀請法務部、最高檢察署列席指導，最高檢檢察官楊治宇轉達檢察總長邢泰釗指示的辦案指導方針，並指出截至19日止，各地檢署偵辦人口販運等案件受理65件，被告總人數111人、羈押37人，共救回28人。

新聞稿最後提到，會議中提出多項建議尚待跨部會研議，因此陳請法務部依行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」機制召開跨部會會議，檢察機關將全力與各司法警察及行政機關通力合作，也呼籲國人境外求職務必審慎評估、再三求證，以免受騙上當，被迫從事詐欺等不法工作，淪為人口販運被害人。