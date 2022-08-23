快訊

白髮人送黑髮人…台南警曹瑞傑殉職 阿嬤一句話令人鼻酸

新北蘆洲傳槍響！聚眾鬥毆持刀對峙 員警連開5槍控制場面

林依晨曝女兒無遮正臉模樣 網友看到亮點驚呼：好可愛

防堵境外求職淪人口販運 高檢署：加強網路巡邏

中央社／ 台北23日電

高檢署今天表示，經檢警調召開「詐騙國人至境外從事電信詐欺案件相關策略」研商會議，決議加強網路巡邏、強力偵辦誘騙民眾出國的不實訊息，自來源端防堵此類案件發生。

台灣高等檢察署發布新聞稿指出，研商會議於昨天舉行，召集台北、桃園、高雄等地檢察署，以及警政署刑事警察局、法務部調查局等司法警察機關，針對詐騙民眾至境外從事電信詐欺案的現況提出分析。

新聞稿指出，會議針對識詐、堵詐、阻詐及懲詐等共11項議題，研議策進作為，並達成4項共識如下：首先，警方於機場報到實施關懷提問時，如查知顯有犯罪嫌疑者，應報請地檢署檢察官指揮偵辦。

其次，建置「被害人及被告資訊整合資料庫」，蒐集各項入出境資訊，運用大數據分析，提供檢察及司法警察機關查詢，向上溯源，強力追緝幕後人蛇集團

再者，對於救援返國的國人，經鑑別為犯罪被害人者，應即通報相關機關，依人口販運防制法等相關規定給予協助，財團法人犯罪被害人保護協會也應適時介入關懷，提供協助。

最後，針對在臉書（Facebook）等網路社群發布誘騙使國人出國的不實訊息，加強網路巡邏，強力偵辦，並聯繫刪除。

高檢署表示，研商會議邀請法務部、最高檢察署列席指導，最高檢檢察官楊治宇轉達檢察總長邢泰釗指示的辦案指導方針，並指出截至19日止，各地檢署偵辦人口販運等案件受理65件，被告總人數111人、羈押37人，共救回28人。

新聞稿最後提到，會議中提出多項建議尚待跨部會研議，因此陳請法務部依行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」機制召開跨部會會議，檢察機關將全力與各司法警察及行政機關通力合作，也呼籲國人境外求職務必審慎評估、再三求證，以免受騙上當，被迫從事詐欺等不法工作，淪為人口販運被害人。

柬埔寨 詐騙 人蛇集團

延伸閱讀

柬埔寨人口販運醜聞 印尼美國菲律賓都有被害人

阻斷人蛇販運 台泰警合作救國人遠離緬甸KK園區

柬埔寨救援不中斷！伍麗華低調迎回部落孩子「重新開始」

基警擴大臨檢新任務 員警舉牌宣導防範海外求職陷阱

相關新聞

影／遭詐赴柬受害人返台原因百百種 他業績掛零被集團趕回來

柬埔寨詐打工騙近來持續引發討論，國內各界人士展開救援行動，今天（23日）下午又有7名台人自柬埔寨搭機返台，屏東縣警局刑事...

救「豬仔」與外交部惹爭議 網紅Bump：不影響救援就好

知名網紅Bump因援救遭打工詐騙的台人而引起關注，台中市政府今邀請他參與治安會報，分享自己的阻詐看法；被媒體問到與外交部...

阻斷人蛇販運 台泰警合作救國人遠離緬甸KK園區

近日傳出多名國人被誘騙至柬埔寨、緬甸等東南亞國家，遭囚禁強逼從事詐騙工作，不從就被毆打凌虐；台灣成立跨部會專案小組，加強...

柬埔寨救援不中斷！伍麗華低調迎回部落孩子「重新開始」

柬埔寨救援行動不中斷，民進黨立委伍麗華今天表示，近期仍會有部落青年陸續返台。據了解，若轉機順利至少將有5人獲釋，屏東警方...

基警擴大臨檢新任務 員警舉牌宣導防範海外求職陷阱

國人前往柬埔寨「工作」，慘遭詐騙集團控制行動，甚至凌虐，成為輿論焦點。航警在桃園機場舉牌提醒民眾小心被騙，基隆警方近日執...

移民署舉辦國際工作坊 公私協力探討打擊人口販運議題

移民署今天舉行「2022年防制人口販運國際工作坊」揭幕儀式，行政院政務委員羅秉成、內政部政務次長陳宗彥、法務部政務次長蔡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。