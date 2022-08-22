柬埔寨詐騙為一帶一路遺毒？ 郭正亮批吳釗燮回應「凸顯無能」

柬埔寨求職打工詐騙事件頻傳，外交部長吳釗燮稱這現象為「一帶一路遺毒」，對於這樣的回應，前立委郭正亮則表示這樣凸顯了「他的無能」，郭正亮也說明，許多他認識的台灣人赴外皆會攜帶台胞證，以免找不到台灣單位幫忙，還有中國大使館可協助。

郭正亮21日於節目《少康戰情室》談及柬埔寨事件時表示，自己身邊認識前往東南亞、中南美洲與非洲的台灣人都會擔心「有個萬一」，而選擇隨身攜帶台胞證，以免找不到台灣的單位幫忙，還有中國大使館可提供協助。

中國發言人汪文斌18日也曾針對柬埔寨事件表示，目前該國駐外使領館積極聯繫相關人員提供協助，國台辦發言人馬曉光也於19日強調，若「海外台胞」遇到困難皆可向中國駐外使領館尋求協助。

而針對吳釗燮認為柬埔寨詐騙頻傳是「一帶一路遺毒」的說法，郭正亮也表示，那能不能說「墨西哥就是被美國搞壞的？」，因為事實上墨西哥與柬埔寨一樣都有好有壞。自己也認識許多競競業業做生意的柬埔寨台商，而西港就是做博弈事業，郭正亮本身認識的「正直台商」就沒有前往該處。

最後郭正亮也批評吳釗燮說法，認為吳釗燮知道自己不能夠回應本題，因為若回應本題就會「凸顯他的無能」，才說帶去的都是詐騙犯、中國一帶一路遺毒等說法來回應。