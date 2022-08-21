被騙到柬埔寨詐騙 被害人：以為再也回不了家

台灣民眾遭誘騙至柬埔寨受虐、轉賣案頻傳。一名被救回來的被害人表示，他被誘騙到柬埔寨，以為從事文書工作，沒想到是詐騙集團，曾看過有人遭凌虐，以為再也回不了家。

近來有許多不法分子主打「高額年薪、食宿全包、全額補助交通費」的海外打工資訊招攬行騙，實則將被害者誘騙至柬埔寨、緬甸從事電信詐騙工作，不從者則慘遭囚禁虐待或多次被轉賣，甚至因此人間蒸發，且成功獲救返國者寥寥可數。

一名被害人呆呆受訪時表示，今年初因為在台灣工作不順利，一名認識10年的朋友介紹他到柬埔寨做文書處理相關工作，月薪約新台幣4萬5000元至5萬元左右，包吃包住，他覺得出國工作是好事，同意前往。

呆呆指出，他們到柬埔寨後跟另外4個人被帶到西港某個園區在各公司兜售，當時園區內的主管才跟他們說：「你們知道你們是被賣過來的嗎？你們的工作就是做詐騙，至少要做1年」他才知道被騙。

他表示，最後有一家公司留下他和另外3個人，剩下1人因為沒有公司要，聽說被丟在街上，牙齒被打到掉光，雙腳都爛掉，還好最後跟他一起被救回來。

呆呆說，自己在柬埔寨待了3個月，為了自身安全配合集團工作。詐騙集團給他10支手機，包含英國、美國各國的門號，然後做人設，扮演女性做戀愛詐騙，他因為業績不好，差點被賣掉，幸好隔天就被警方救出來了。

他指出，他趁隙打電話給在台灣的姐姐求救，姐姐報警處理，經過詹姓刑警的協助聯絡到當地省長，派員警將他帶到移民局，隨後輾轉被救回台灣。