柬埔寨人口販運案 徐國勇：偵辦到底絕不手軟

柬埔寨打工詐騙頻傳，刑事局已陸續救出受害民眾。內政部長徐國勇今天指出，被害民眾仍有370人左右，政府跨部會合作積極營救，對非法行為一定偵辦到底，絕不手軟。

徐國勇上午陪同民主進步黨台北市長參選人陳時中前往士林市場拜票，並到慈諴宮媽祖廟參香，他在接受媒體聯訪時做上述表示。

徐國勇指出，政府跨部會合作已有豐碩成果，柬埔寨內政部長與警方自9日起也全面掃蕩，警政署、移民署在越南、泰國等地的移民官、聯絡官全力協助在柬埔寨的被害民眾，僑委會也全員動員台商、台胞提供各種資源救助陷於柬埔寨的同胞。

他表示，無論被害人基於何種方式到柬埔寨，他們都是台灣的同胞，他們受到苦難，台灣都必須營救。

徐國勇說，他1個月前的內政部部務會報中，已與警政署、移民署進行相關法律研究，包括刑法第5條提到無論犯罪行為及結果地都在海外，台灣都有管轄權；也提及刑法296條、296條之1、297條等規定，國人應該很快看到更好的結果出來。

徐國勇指出，他希望柬埔寨若逮捕中華民國籍的加害人，能夠送回台灣，檢警才能溯源刨根，將不法分子繩之以法，這幾天也將進行強力大掃黑，他日前已與法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗及各地檢察官商討相關事宜。

徐國勇說，目前掌握的被害人數在370人左右，柬埔寨警方已抓到不少非法集團，其中，以中國人最多，這是中國一帶一路衍生的犯罪，被害人不是只有台灣人，最早是中國人最多，新加坡、馬來西亞、越南、泰國民眾也有人受害。

徐國勇呼籲，涉嫌柬埔寨人口販運案的不法分子出面自首，可以依法減刑，若供出其他共犯及犯罪行為因而破案的話，檢察總長提到可依刑法57條規定，再請求法院減刑。