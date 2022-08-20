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男子赴柬埔寨打工遭凌虐丟包 台商協助返台

中央社／ 台中20日電

台中市33歲林姓男子3月聽信朋友高薪誘惑，隻身前往柬埔寨，因不願做詐騙，慘遭凌虐後被丟包路旁，後經台商協助返台，歷劫歸來後，他憔悴面容宛如50歲大叔。

依據蘋果新聞網報導，台中市1名林姓男子日前因酒駕遭判刑5個月，他疑似為了籌措易科罰金費用，今年3月時，聽信友人高薪誘惑，獨自前往柬埔寨打工，未料高薪未入袋，他就因拒絕詐騙遭凌虐毆打後，丟棄西港路邊。

大甲區的陳姓里長接受媒體訪問指出，6月12日接獲柬埔寨台商友人電話，友人表示，在西港發現一名來自台灣的男子，自稱家住台中市大甲區，向家屬查證後，確認就是林姓男子。

林男父親隨即聯繫熟識的柬埔寨台商協會會長、副會長，緊急將林男帶到金邊就醫、安置，再辦理臨時護照，6月份平安抵台。歷經90天的流浪漂泊，林男身上的傷勢逐漸復原，但精神狀況不佳，常出現恍神，但目前將先入監把酒駕刑期服滿，不受外界打擾。

柬埔寨 詐騙

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