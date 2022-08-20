柬埔寨高薪職缺藏陷阱！這4類詐騙手法不可不知

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一個月內「柬埔寨詐騙事件」話題的網路聲量表現，帶您了解有關柬埔寨詐騙事件的討論聲量與看法。

網紅「好棒Bump」在七月下旬時所發佈的最新一期「詐騙解碼」系列影片，飛抵柬埔寨試圖救出受困的台灣人，並揭露因受到海外高薪工作、包機票包吃住等字眼吸引，而被騙到柬埔寨淪為詐騙、人蛇集團的囊中物的悲慘遭遇，近而引發社會開始關注海外詐騙的相關話題。

網紅吹哨引柬埔寨詐騙議題受關注 刑事局公布近九月赴柬失聯人數

▲「柬埔寨詐騙事件」話題 近一個月討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

從網紅「好棒Bump」在7月22日發布影片起，各大媒體轉發影片後也使得相關話題在一週後的7月31日成功發酵，引發網友紛紛發表看法，如「欽佩Bump直接去救人」、「Bump是真吹哨者」、「很感謝媒體報出來，希望能引起大家重視」等，除了表達對好棒Bump的感謝之外，也希望能透過媒體的力量來帶動社會的關注，以免再有更多人受騙。

而在8月8日，民間非營利的「全球反詐騙協助組織」所宣布的不會再受理協助被詐騙前往柬埔寨的國人的聲明，引起網友正反意見激烈討論，像是「感謝這些組織的默默付出，希望多救一個是一個」、「很多人不聽勸執意要去柬埔寨（被騙），別花費力氣救了吧」等，而網友們的兩極意見，也讓話題討論聲量持續增加。

8月15日晚間，刑事局公布數據，顯示在近九個月內有超過4千名國人前往柬埔寨後，失聯逾三個月且下落不明，讓話題聲量來到高峰，網友也對此提出眾多討論「雖然被騙很可憐，但歸根究底還是太好高騖遠了」、「真的不能貪啊」，紛紛認為打著高薪輕鬆賺的職缺背後，必然有許多隱情，應徵前應該要三思而後行才是。

詐騙慣用字眼要注意 「高薪高福利」、「旅遊包機票」別相信

▲4大「柬埔寨詐騙事件」慣用招數類型 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

而觀察本次「柬埔寨詐騙事件」的常見詐騙手法，包吃包住、旅遊兼差等字眼最常被提及，可以發現這些詐騙慣用語都是打著高福利、高薪的噱頭來行騙，其中就有民眾分享自己受騙到當地「工作」的經驗，如「不聽話就會被打」、「沒飯吃沒水喝甚至沒熱水澡」等，希望透過自己的遭遇，警惕大眾不要再輕易上當。

另外，「抓交替」也是詐騙集團的慣用手法之一，會利用已經被詐騙的人想回家的弱點，要求他誘騙親朋好友來參觀工作地點、招待旅遊，再將人從機場直接擄走，甚至還有假扮異地戀的人頭帳號，會以受困柬埔寨、拿錢過來贖我等說詞，誘拐民眾前往當地。如此變化多端的詐騙手法令人防不勝防，也讓網友紛紛留言互相提醒「真的別輕信任何賺快錢的機會」、「網路交友聊到跟你要錢就要知道不對勁了」等，表示千萬別一時財迷心竅，賠上荷包還賠上人身自由。

俗話說一分耕耘一分收穫，在看似輕鬆致富的機會的背後一定都有相對應的代價，在這個資訊爆炸的時代，任何訊息、廣告都不可盡信，應該要查證清楚再做決定，才能避免落入危險之中，成為下一個被詐騙的對象。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》