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藍委赴柬帶男子回台起爭執 檢：警作法依法有據

中央社／ 台北19日電
國民黨立委洪孟楷（圖左一）、鄭正鈐（圖右二）及吳斯懷（圖左二）到柬埔寨推動救援機制，三位立委在當地救出一名19歲的陳姓受困男子（圖中），昨回到桃園機場。記者黃仲明／攝影
國民黨立委洪孟楷（圖左一）、鄭正鈐（圖右二）及吳斯懷（圖左二）到柬埔寨推動救援機制，三位立委在當地救出一名19歲的陳姓受困男子（圖中），昨回到桃園機場。記者黃仲明／攝影

國民黨立委鄭正鈐等3人日前赴柬埔寨考察，昨天從當地帶回一名台灣人入境與航警起爭執。高檢署檢察長張斗輝今天說，依人口販運防制法等規定，航警可詢問被害人且具法律依據。

警政署長黃明昭、台灣高等檢察署檢察長張斗輝今天在警政署召開記者會，張斗輝表示，航空警察局昨天在一名被害人入境時，進而延伸不同意見，依刑事訴訟法231條、人口販運防制法規定，司法警察機關查獲受理通報疑人口販運案件，可進行人口販運被害人身分鑑別。

張斗輝說，依刑事訴訟法、人口販運防制法規定，航警局針對入境被害人進行相關詢問，是有法律依據，若犯罪被害人具證人身分，這部分更是追溯犯罪集團重要線索，呼籲國人支持司法警察機關辦案，全力查緝不法人口販運的不良分子到案。

黃明昭表示，航警局昨天基於入境國人是人口販運案件的被害人及相關防疫工作，所以要鑑別身分，才要求被害人說明，且警方從目前查獲人口販運案件發現有幫派介入，基於保護被害人安全，警方才會以這樣方式處理。

民眾遭誘騙到柬埔寨求職遭囚禁虐待事件引關注。立法院「中華民國與柬埔寨國會友好協會」發起人鄭正鈐及同黨立委洪孟楷、吳斯懷等人15日搭機前往柬埔寨考察，與當地台商見面，討論如何透過民間管道協助受困民眾返台。

鄭正鈐等人昨天下午3時2分從柬埔寨當地帶回一名台灣人搭機抵台，在桃園機場下機時與航警發生口角爭執。

柬埔寨 詐騙

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